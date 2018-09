Les chaînes de télé et leurs polémiques vues par Tanguy Pastureau !

Oui, la télé, ça a changé, fini les émissions sympas où Drucker caresse son chien en parlant à Laurent Gerra, ou le contraire s'il a une remontée de sève, aujourd'hui, à la télé, tout le monde s'engueule, se hait, se crache dessus, c'est un enfer, en visite chez mémé, vous lui mettez la télé, 10 minutes plus tard, mémé vous défonce la tête avec son fer à repasser en hurlant "je suis tombé sur l'émission de Pascal Praud, le rappeur Rost a clashé Gérard Leclerc qui a démoli Eugénie Bastié qui a cassé la table à coup de tête, purée, j'ai la rage".

Il n'y a plus que vous Nagui, qui n'éructez pas, alors que vous êtes parfois confronté à des gens qui chantent du Hélène Segara, dans une telle situation il n'y a que 3 types qui parviennent à rester calme, vous, le dalaï-lama et Doc Gynéco quand il est passé faire ses courses porte de la Chapelle. Mais rien que ce week-end, ça a été une course au buzz, que des propos outranciers proférés par des cons que leur maquilleuse devrait finir en leur enfonçant un pinceau à fond de teint dans le larynx. Samedi dans les Terriens sur C8, Yann Moix, l'idiot utile du régime nord-coréen, se met à parler des flics, donc on connait le gusse, on sait qu'il vit pour le buzz, quand il voit son nom en TT sur Twitter il jouit, se met à allumer les flics, il dit "ouais, dans les endroits dangereux, ils chient dans leur froc, ils n'ont pas de couilles", l'ensemble de son champ lexical se situe dans le slip, le même Moix va devenir prof de français à Pyongyang, donc autant envoyer là-bas Jean-Marie Bigard accompagné d'un pétomane qui traduit le lâcher de salopes en gaz, ça sera pas moins vulgaire...

