Tanguy Pastureau s'intéresse aux singes, nos congénères si fascinants.

Les singes sont des animaux fascinants, car ils nous ressemblent, mais en plus libres. Quand ils ont envie de se gratter, ils se grattent, quand ils ont envie d'hurler, ils hurlent, et ils n'ont pas besoin du buffet Flunch comme nous, puisqu'ils mangent les petites bêtes qu'ils ont sur eux. Si DSK à la grande époque avait fait la même chose avec les siennes, il pouvait se dispenser d'aller chez Auchan, enfin Fauchon, pendant 4 ans. Les singes ont donc une qualité de vie dont chez nous seuls les zadistes ou les nudistes peuvent jouir, c'est-à-dire qu'ils sont à la cool dans la nature, cet espace vierge qu'on abat pour produire de l'huile de palme. Donc l'homme, qui déteste qu'une autre créature profite plus que lui, ça va des cheminots dont il faut démanteler le statut aux rhinocéros tués pour leurs cornes parce que 14 pleu-pleus à l'autre bout de l'Asie pensent qu'une fois ingérée leur oui-oui va se transformer en Tour Eiffel, alors qu'au mieux ils auront une Tour de Pise branlante. Bref, l'homme a décidé de pourrir la vie de son cousin, le singe. Et donc on s'est mis à tout tester sur eux, chez Wolkswagen ils leur ont fait renifler des pots d'échappement. Depuis, 100% des singes préfèrent le vélo, la politique d'Anne Hidalgo est plébiscitée au zoo de Vincennes, c'est le seul endroit d'ailleurs, on teste dessus tous les médicaments, et là les scientifiques se sont dit "c'est pas encore assez, il y en a 2-3 au fond qui dorment au soleil sur une pierre, il faut trouver autre chose".

Un anthropologue américain, Michael Platt, un type qui n'a pas de relief, a donc voulu tester sur les singes la publicité, ces petits films supers malheureusement entrecoupés à la télé de longs-métrages ineptes. Il a constaté que nous, humains, avions dans nos pubs 1- du sexe 2- des stars voire des sexe-stars si Rocco Siffredi accepte de faire tourner le sien, je veux dire autrement que dans la position de l'hélicoptère de Milan. Et là, il s'est dit "si ça se trouve, les singes ont les mêmes centres d'intérêt que nous", il a pris des singes, leur a montré des photos d'organes reproducteurs du sexe opposé, paf stimuli, le cerveau des singes s'est mis à chauffer, tel la centrale de Fessenheim quand on nous dit qu'il n'y a aucun incident à signaler. Les singes sont très chauds, vous les lâchez 12 minutes sur Youporn Monkey, ils vont voir les catégories, avec banane, la tête en bas, attaché avec une liane, et ils implosent de désir. Puis il a fait la même chose avec des humains, en leur proposant soit de l'argent, soit moins d'argent mais en contrepartie la possibilité de voir des photos de gens attirants (Ophélie Meunier, Ryan Gossling, Gérard Collomb il y a 80 ans). Et les hommes ont accepté d'avoir moins d'argent mais une photo hot, tandis que les dames à 80% moins, c'est-à-dire que si ici on nous dit "je retiens votre salaire mais par contre voilà une photo de Leïla en body panthère", on dit tous ok, par contre, si on propose à Leïla le même deal, elle répond "t'es malade, voir Morin en slip, ma rétine va fondre, aboule l'argent".

...