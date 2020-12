Comme 2020 est une année quasi terminée, Tanguy Pastureau estime qu'il est temps d'établir un bilan.

Ça y est, c’est ma dernière chronique de l’année, puisque la semaine prochaine, il y aura des rediffs c’est bien fait, ils ont collé des chroniques de moi sur 1h30 pendant 5 jours. Je plaisante, bien sûr, d’autant que vous êtes tous formidables, oui, l’esprit de Noël, ça finit à minuit, si on avait enregistré à minuit une demain je vous aurais traités de crevures, mais là, on est encore dedans. Et vous savez, quand on se quitte et qu’on ne se revoit qu’après le 31, il y a toujours quelqu’un dans un groupe pour dire : « Hé ! A l’année prochaine ». Et en général, la personne estime avoir fait une bonne blague, c’est pour ça qu’il faut laisser l’humour aux professionnels. Est-ce que je fais des bilans comptables, moi ? Est-ce que je bâcle mon quinquennat en attendant la relève ? Non.

Bref, 2020 c’est quasi fini, et il est temps d’établir un bilan, déjà à la Bande Originale, année moyenne. On est sans public, ça perd en chaleur, quand on dit : « tout de suite, Daniel Morin » il y a 3 applaudissements, dont 3 de Daniel Morin.

Point positif, Morgane Cadignan, qui a débuté fin août, s’est intégrée très vite, dès le 2ème jour elle était à l’aise, moi c’est ma 4 ème saison je suis toujours pas bien, Morgane c’est le genre d’individu super-sociable, capable à la fin d’un enterrement de lancer une chenille en criant : « allez, show must go on, il aurait voulu qu’on s’amuse ».

Autres débuts flamboyants, ceux de Maïa Mazaurette, qui parle sexualité, j’ai appris énormément de choses, je voyais bien que j’avais comme une excroissance de peau sous le nombril, j’avais tout essayé avec, le lancer de javelot, j’ai battu des œufs, je m’en suis servi comme marque-page, une fois j’ai refermé "Guerre et paix" dessus, 1225 pages, je peux vous dire que ça m’a dégoûté de la littérature. Depuis je regarde NRJ12 toute la journée. Mais grâce à Maïa, j’ai compris mon corps, merci.

Oui, auditeur, la France, c’est aussi ça, l’esprit gaulois, toute personne qui un jour a vu un pénis reconnaîtra que c’est rigolo, une seule fois je suis allé sur une plage naturiste, ça a été mon plus gros fou rire, il y avait un allemand nu qui faisait du jokari, je n’ai jamais su qui était l’allemand et qui était le jokari. Ca bougeait tellement que j’ai chopé la nausée, j’ai vomi dans le sable, sur des étoiles de mer, c’était vachement beau, on aurait dit la voie lactée, si les chinois avec une fusée étaient allés y coller des bouts de viande. Oui, c’est la dernière, je donne tout. Vous voulez une blague xénophobe ?

Bon, pour l’émission, 2020 a été moyenne, mais de manière générale, 2020 fut atroce, crise sanitaire, crise économique, moi le 1 er janvier dernier, j’ai dit "bonne année", bah c’est la dernière fois que je m’engage, là, le 31 à minuit, j’enverrai des textos avec écrit, je sais pas, « bon courage ». « Plus que 40 ans à tirer avant la mort ». « 20 pour Daniel Morin ». « 22 s’il arrête l’alcool ». Le magazine "Time" aux États-Unis, a même sorti un papier il y a 15 jours parlant de 2020 comme de la pire année de l’histoire, 14- 18, 39-45, ils doivent penser que c’est le tirage du Kéno.

