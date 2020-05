Le week-end politique a été bien absurde

Oui, que du lol, la 5ème République a été hackée par Rire et Chansons. Je crois qu’on peut le dire, il reste 2 ans de mandat, mais ce quinquennat de Macron aura été celui de la France what the fuck. En 2017, on avait voté pour un littéreux, le verbe haut, Chateaubriand dans le corps de Patrick Bateman d’American Psycho. Et là on se retrouve avec le fils illégitime des Vamps et de Toto.

Macron a téléphoné à Jean-Marie Bigard, l’humoriste qui ne parle pas uniquement de ses testicules, mais aussi de celles des autres. Moi, je vais vous surprendre, j’aime bien Bigard, parce qu’il est tout ce que je ne suis pas, il ne doute pas, il est là, massif, planté dans son slip, pour parler d’anus il dispose de 70 expressions différentes, dont trou de loutre et vase à fleurs sans eau, c’est comme ça qu’on marche en France. Alex Lutz, Dedienne, c’est mimi mais ça remplit pas un stade, par contre, anus, poils le laïus sur les politiques tous pourris, tu cartonnes. Si je dis « trou de balle », là dans les 5 minutes je vends 100 places de spectacle sur BilletReduc, trou de balle, trou de balle, trou de balle.

Donc je vous explique l’histoire, trou de balle. Bigard a fait une vidéo Instagram pour dire à Macron qu’il fallait rouvrir les bars, à Montpellier, Rennes, Toulouse, les étudiants ont dessoulé il y a déjà 2 mois, ils sont en train de rater leur année. A Paris ça compte pas, il n’y a plus que des Starbucks, pour une Leffe vendue, il s’écoute 40 Frappucino vanille, les mecs ont plus de lait dans le corps qu’un bovin à J 1 après la naissance de son veau. Et, invité sur Sud Radio, Bigard a expliqué que Macron l’a appelé, lui d’abord a dit « arrête de déconner, Bébert, t’es con », mais c’était vraiment Macron. Lequel a aussi contacté Philippe de Villiers, pour rouvrir le Puy du Fou, les autres parcs restent fermés, Astérix n’avait qu’à connaître Macron, tant pis pour lui. En fait, dès qu’un type un peu populaire ouvre la bouche, Macron l’appelle, et plus c’est violent envers lui, plus il l’appelle vite, c’est un mélange de SFR et du Marquis de Sade. D’après Le Monde il a envoyé un SMS à Villiers avec écrit « je ne laisserai jamais tomber le Puy du Fou », dans les sondages il est à 100% de satisfaits chez les dresseurs de rapaces.

Parce qu’en fait, Macron, dit la presse, craint une candidature à la Coluche, que Bigard se lance, ou Hanouna, Marie-Anne Chazel déguisée en Zézette, un chat du Big Bêtisier de TF1, Marine Le Pen, il n’en a pas peur, elle est nulle, ¼ de débat il la plie tellement qu’il faut la désincarcérer, mais Bigard avec un visuel disant « à la libération, on va pas leur raser que la tête », ça monte à 30%.

Le désespoir dans le pays est si profond que le 1er qui promet juste de sortir Macron de l’Élysée, en Twingo, pour l’humilier, fera un score de 120 sur l’échelle de Benoit Hamon, qui va de 1 à 3.

Et donc Macron fait la danse du ventre aux anti-système pour tenter de les désamorcer : après une agression dans la rue, il avait appelé Eric Zemmour, parce qu’il va peut-être y aller, il a une autoroute, à droite il y a Christian Jacob, extrême-droite Jordan Bardella, c’est Batman et Robin si ça avait été tourné dans les Ardennes.

Macron est allé voir Didier Raoult, le médecin qui à la supérette n’est jamais passé par le rayon des shampoings, parce que Raoult se voit comme l’égal de Dieu, la nuit des étoiles, pour lui, ça consiste à se regarder dans un miroir à 23h, alors pourquoi pas une candidature. Bref, le président appelle tous ces gens très aimés, Brigitte a aussi appelé Nabilla, la star au neurone unique, seulement la popularité, ce n’est comme le Covid, ça ne se transmet pas, sinon je passerais ma vie avec vous, Nagui. Parce que, mon loup, animateur préféré des français, en 2022 pour vous l’Elysée c’est une formalité, ne perdez pas votre temps sur cette radio qui ne va nulle part. Prenez-vous en main, et surtout trou de balle, trou de balle, trou de balle.