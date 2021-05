Tanguy Pastureau nous parle aujourd'hui d'un site fascinant : Vidoleo...

Récemment, je suis tombé sur une chronique de Bertrand Chameroy, l’humoriste d’Europe 1, il suffit de dire ça pour voir qui c’est parce qu’ils sont deux, lui et Canteloup, nous si quelqu’un dit « l’humoriste d’Inter », on répond « qui ça, il y en a 400, pauvre con, des belges, des suisses, et même des jeunes ! » Fanny Ruwet, elle est née l’année où moi j’ai commencé à m’intéresser aux conventions obsèques. France Inter c’est l’Arche de Noé des humoristes, le jour du déluge on verra les Bodin’s arriver en courant vers la Maison de la Radio et donc, on fermera la porte avant qu’ils entrent. Et Chameroy, ce monsieur qui a de plus en plus de cheveux, il vit l’inverse du parcours capillaire de 80% des mecs, se moquait du business des vidéos personnalisées.

En effet, un site, Vidoleo, a un catalogue de stars, avec des prix, et la star peut faire une vidéo pour l’anniversaire de ta mamie, exemple, il y a Francky Vincent, 50 euros, vous payez, et hop, Francky se filme en slip à trompe le corps suintant de désir et dit un truc comme « alors, Henriette, tu veux mon zizi ? Bon anniversaire ma cochonne », et là, si votre mamie est raciste, elle fait un arrêt cardiaque, à vous l’héritage. Avec le risque, au contraire, qu’elle se mette à crier « oh super, j’adore le sexe interracial », auquel cas il peut y avoir une gêne.

Vidoleo, c’est fascinant, pour 20 euros, on peut avoir une dédicace de Frank Leboeuf, en illustration on le voit embrasser la Coupe du Monde, mais enfin ça, ça a 25 ans, donc c’est comme si sur le site de l’Élysée on voyait Emmanuel Macron le jour où il a raté son permis. Si vous n’avez que 15 euros, vous pouvez vous offrir Colonel Reyel, un chanteur qui a rencontré le succès, mais le succès n’est pas resté, il avait un truc de calé derrière. Donc aujourd’hui pour vivre, il fait des dédicaces, et ça marche, sur le site, il est noté 5 étoiles, il a même un commentaire qui dit, je cite « T le best mdr merci la famille » T dans T le best, c’est juste la lettre T, si moi quelqu’un m’écrit ça un jour j’arrête tout, ce sera le signe que la stratégie d’élargissement de mon public est allée trop loin. Je ne veux que des fans qui s’expriment bien, d’ailleurs à l’entrée de mon spectacle, il y a une rédaction, ceux qui ratent, on les exfiltre et on les lâche devant le théâtre où se produit Kev Adams.

Sur Vidoleo il y a d’autres stars, comme Tex, 25 euros, ou Victoria Silvstedt, ex-la Roue de la Fortune, une grande dame blonde spécialiste de la bouche en cul de poule, elle fait tellement d’effets de lèvres qu’elle a déjà aspiré 70 masques FPP2, elle a plus de plastique dans le colon qu’une baleine à bosse, et elle prend 80 euros par dédicace, mais c’est très sensuel, il y a une vidéo de démonstration, elle fait « bonjour, Xavier, aujourd’hui c’est ton anniversaire, mmmh, tou as 47 ans, anhh, 47, mmhh ahh », le pauvre type qui reçoit ça est obligé ensuite de s’isoler aux toilettes pendant 4 jours, avec son frère derrière la porte qui dit au reste de la famille « je vous avais bien dit qu’il fallait prendre Tex ».

Mais, attention, l’intégralité des 80 euros est reversée ici à une association qui lutte contre la pauvreté, donc à Victoria Silvstedt elle-même, parce que j’ai vu 2-3 vidéos, clairement, elle n’a pas d’argent pour se vêtir, c’est toujours un haut très très petit, elle doit fouiller dans le mauvais bac à Emmaus. Sinon il y a aussi Samy Naceri, vu son passif, moi je le réserverais si j’étais propriétaire pour terroriser un locataire qui ne paye pas, mais pour le mariage d’un ami un peu sur la brèche, ça peut être bien.

