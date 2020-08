Tanguy nous explique ce matin qu'il y a plusieurs degrés dans la conscience écologique

C’est déjà le 2ème jour de mon expérience consistant à garder mon masque à l’antenne et je ne dis pas que c’est difficile, je dis que si j’avais le choix entre m’asseoir sur un Vélib’ sans selle en écoutant David Guetta remixer un discours de Darmanin et garder mon masque pour parler, je demanderais « où donc est ce Vélib’ ? ».

Oui, parler avec le masque est atroce, on respire mal, j’ai l’impression d’être sous la chemise à jabots de Laurent Voulzy, qui elle-même est sous son gilet de laine, qui est sous son manteau en velours, il y a 4 couches, comme les lasagnes. Et puis il y a des mots qu’on ne peut plus dire parce qu’on bave dans le masque, par exemple Jean Castex, un seul Jean Castex, vous crachez 3 litres de glaire là-dedans, dans le 1/4 d’heure ensuite des vieux vous le soulèvent avec une canne à champignons pour trouver des cèpes.

Même Jean Castex quand il est masqué ne dit pas son nom, quand il se présente, il dit « bonjour moi c’est Jeannot, ou Fifou mais seulement le samedi après 23h ».

Alors je lis sur le visage de nos invités la même stupeur que celle du plan sexe d’Amélie Nothomb quand, alors qu’elle est nue, il réalise que c’est la seule femme à avoir le visage plus blanc que les fesses. Vous vous dites « mais pourquoi ce con, par ailleurs bourré de talent, porte-t’il un masque ? ». Et bien c’est simplement parce que la moitié de l’équipe de la Bande Originale est atteinte du Covid-19, Nagui en est même décédé en juillet et a été remplacé par un sosie afin de ne pas gâcher la rentrée de France Inter.

On a trouvé un volontaire, Pieter, un néerlandais d’un mètre 98 très blond, on l’a opéré afin de lui faire perdre 40 cms, on lui a foncé la peau, il a crié « ah non, je vais avoir l’air d’un arabe », on lui a dit « c’est le but », on lui a donné un SUV diesel à détruire à l’aide d’une batte faite en entrecôte, depuis, donc, c’est Nagui.