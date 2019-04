La fonte des glaces, c’est terrible parce que ça révèle tout ce qu’il y a dessous, enfermé depuis des milliers d’années... En Alaska, viennent d’être mis à jour 66 tonnes de crottes d’alpinistes laissées depuis cent ans. L’alpiniste est sale.

Le dérèglement climatique, ça m’effraie, je préférerais me retrouver en jupe les jambes épilées dans une pièce fermée avec Tariq Ramadan que d’avoir à subir les effets du changement climatique. Parce que je pense à mon fils, dans quel monde va-t-il vivre, moi ma jeunesse c’était l’authenticité, j’étais en Bretagne, on jetait nos emballages de Kiri à la mer tandis que mon oncle montait sur sa Renault 5 un gros pare-buffles pour écraser les mouettes, avec ces odeurs typiques de l’époque, le super plombé, les insecticides, les Gitanes brunes, le mazout de l’Amoco Cadiz sur les plages du Finistère, que de bons souvenirs. La vie, quoi.

Mais aujourd’hui, les gens font n’importe quoi, ils polluent, donc je sais que certains s’en fichent, normal, s’ils n’ont pas d’enfants, ou qu’ils n’aiment pas les enfants, on peut les comprendre, les hamsters, par exemple, leur sont supérieurs, toute personne qui a déjà mis son gamin dans une roue en lui disant « vas-y tourne », vous dira la déception qu’il a ressenti lorsque le petit, après à peine 3 tours, s’est ouvert l’arcade sourcilière.

Moi, le changement climatique, ça me fait surtout peur à cause de la fonte des glaces, déjà, avec la montée des océans, Amsterdam risque de se retrouver sous l’eau, les ¾ des stocks de drogue vont être trempés, et Amsterdam, on y va pour ça, le reste ce sont des hollandais rougeots en train de suer à vélo, moi j’ai commencé la drogue là-bas pour oublier l’existence de ces gens. Mais en plus, sous la glace, on est en train de retrouver toutes les saloperies laissées là par nos ancêtres, des gens en culotte de peau vivant du temps des débuts de Jean-Pierre Elkabbach.

Exemple, en 2015, on a découvert un lionceau des cavernes, resté dans la glace en Russie pendant 46000 ans, il a tout raté, la révolution bolchévique, les 19 réélections de Poutine et le groupe de pop Tatu, dont je me souviens moins des chansons que du fait qu’il était composé de deux jeunes femmes qui se roulaient des pelles. Ensuite, je suis allé voir un psy pour en parler, il en est arrivé à la conclusion que j’étais un beauf. J’étais soulagé, je pensais que j’étais différent de tout le monde.

Le lionceau, pouf, est donc sorti de la glace, et il est en parfait état, comme le serait un poster double page de Philippe Poutou en slip qu’on retrouverait chez Bernard Arnault. Les scientifiques ont même déterminé que l’animal n’avait jamais tété, aucune trace de lait, situation familiale complexe, la mère était partie en disant « je me taille en Afrique, il fait chaud, nous les lions n’avons rien à faire en Russie », bref, il est mort, et la fonte du permafrost a permis de récupérer son corps, à côté ils ont trouvé Xavier Dupont de Ligonès, mais les russes ne sachant pas qui c’est, l’ont laissé dans la glace.

Le permafrost, me diras-tu, auditeur de France Inter qui est incollable sur la carrière de Benoit Hamon mais un peu juste en sciences, qu’est-ce que c’est ? Et bien il s’agit du sol qui reste gelé en permanence dans des lieux très froids, le Pôle, la Russie, le regard de Martine Aubry, et en dessous, il y a des lionceaux, mais aussi du CO2, qui va se libérer en masse, on est mal, et des virus oubliés, c’est-à-dire que si ça fond, on va choper la rhino pharyngite de l’homme de Neandertal, or lui était solide, mais nous on se met un coup de lingette sur les mains dès qu’on touche une poignée de porte, donc on est cuit. Seuls les plus sales d’entre nous survivront, moi j’ai passé une heure ce matin aux WC de la radio pour voir qui ne passait pas par le lavabo, tous ces gens qui vont m’enterrer.

