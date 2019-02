Médiapart a révélé que jusqu'en 2017, des notes étaient rédigées à propos des auditeurs qui appelaient Europe 1, certains écrivaient d'eux "pauvre con", d'autres, "étron de teckel", "fan d'Amel Bent" ou "fort accent", puis on réalisait que c'était Jean-Michel Aphatie qui appelait pour un problème sur sa paie.

Tanguy, vous n'avez pas réellement envie de savoir ce que je pense de vous.

Non, Daniel, même si je sais que derrière votre apparence de vieil ours qui s'habille chez Célio puisqu'il a réussi à faire croire à sa femme qu'en tout sur l'année il ne touche que 300 euros de droits d'auteur, se cache un être gentil et doux. Le public ne le sait pas mais chez vous, vous logez 14 migrants, que vous nourrissez gratis, contre leur participation à l'un de vos petits films X, que vous mettez en ligne sur votre site, Daniel et Michel et Babacar et Farida et Amadou et Jean-Luc, le responsable d'une ONG qui s'est engagé en Méditerranée pour le sexe, lorsqu'un bateau coule, il baisse son slip et hurle aux réfugiés "si vous voulez sauver votre peau, attrapez, il n'y a que ça".

Vous êtes, Daniel, un être exquis, Leïla aussi, elle qui malgré son bagage intellectuel, n'hésite pas à venir vers moi le matin pour me dire bonjour, puis on parle du temps qu'il fait, parce qu'elle sait que le livre le plus profond que j'ai aimé, c'est l'Almanach 2004 des Grosses Têtes, donc il reste le temps qu'il fait, qui est le sujet dont on parle avec les cons, ce qui prouve qu'Evelyne Dhéliat nous méprise tous depuis 25 ans.

Mais les autres gens ne sont pas comme vous, Daniel, Leïla, des pépites humaines qu'on a envie d'empailler à leur décès afin que les générations suivantes en profitent. Non, ce sont des ordures, l'image de ce que l'humanité a produit de pire. Regardez ce qui s'est passé pendant 15 ans à Europe 1, cette paisible station de radio qui a vu un à un l'ensemble de ses auditeurs partir, si on met les auditeurs d'Europe + les militants socialistes dans la même pièce, ils sont 37, à côté Bayrou c'est Kim Jong-un qui salue ses troupes lors de la traditionnelle fête de Kim Jong-un, qui a lieu chaque jour du 1er janvier au 31 décembre, appelée nuit de la Saint-Kim.

Europe 1, si vous n'avez pas suivi l'affaire parce que vous étiez occupés à travailler, entre autres activités vaines, a fiché jusqu'en 2017 les gens qui appelaient pour passer à l'antenne, ces mégalomanes timbrés qui imaginent que leur avis a une importance, ce sont les mêmes qui lèvent le doigt dans une réunion du grand débat national face à Macron tandis que lui pense dans sa tête "magne-toi Gisèle, derrière j'ai 40 SDF à voir + un agriculteur qui me pleure sous l'aisselle droite, ensuite j'enfile ma cape de Superman et Gérard Larcher me lance en l'air pour que je vole".

C'est Médiapart, le site d'Edwy Plenel, l'un des 3 millions de moustachus de gauche, qui révèle l'affaire. Ils se sont aperçus que dans l'ordi à Europe 1 étaient stockés les noms des auditeurs qui téléphonaient, Robert, Camille, Pierre, Jean-Félix + des annotations personnalisées sur 483 fiches, ça devait être un stagiaire atteint de la Tourette qui s'en chargeait, parce qu'elles sont plus vulgaires qu'un chat-bite organisé par Jean-Marie Bigard sous une œuvre clinquante de Jeff Koons. Exemple, à propos d'un auditeur, il était écrit "voix de vieille pédale", même dans les morceaux de ragga les plus homophobes, comme "pas de kiki pour bibi" de Kingman Hétéro, on n'entend pas ça. Sur une autre était écrit "accent du Maghreb, pas toujours claire, bavarde", ils ont quand même trouvé la Arielle Dombasle arabe. Mais également "connard qui nous a déjà bien fait chier", c'est aussi ce qu'ils écrivent dans l'After Foot de RMC quand un mec veut parler de hand.

