Tanguy Pastureau nous le dit : d’après les projections scientifiques, les spermatozoïdes pourraient être au nombre de zéro d’ici 2045, il y aura aussi peu de spermatozoïdes que de membres de l’UDI.

L’humanité actuellement est menacée par deux fléaux : 1- la reprise des spectacles des Bodin’s à la mi-mai, avec jauge réduite, c’est-à-dire que sur scène ils n’auront plus qu’un kebab au lieu de 2 moutons 2- la surpopulation. Si on était 2000 sur terre, on pourrait tous rouler en 306 diesel, balancer du glyphosate dans le feu, faire Place d’Italie-Chatelet les Halles en avion, tronçonner toute la forêt de Brocéliande en hurlant « aux chiottes Merlin », tout ce qu’il faut à un être humain pour s’amuser. D’autant qu’à 2000, avec un seul ficus pour absorber le gaz carbonique, on serait large.

Seulement on est 8 milliards, dont au moins 7 milliards de cons, donc on inflige à la nature un niveau de tension délirant. Mais heureusement, l’humanité pourrait devenir totalement infertile en 2045, ouf une note d’espoir, parce que ça va soulager les comptes de la CAF, on va se retrouver entre vieux, le monde entier va vivre au rythme de la ville d’Antibes en hiver, il n’y a qu’à Piwi qu’ils sont effondrés, parce que ça veut dire que dans 20 ans il va falloir imaginer la mort de l’âne Trotro, faute de public. Or de quoi l’âne Trotro peut-il mourir, le plus gros risque qu’il a pris, c’est saison 2 épisode 11 quand il a maté dans le tuyau d’arrosage tandis que sa sœur tournait le robinet, il a eu la même vie rangée qu’Adamo, à côté de lui François Baroin c’est Belzébuth en pleine bandaison qui vient chercher Harvey Weinstein. Mais à part pour le PDG de Piwi , le seul type qui organise ses AG dans une piscine à boules, l’infertilité généralisée est une bonne nouvelle. La planète va enfin revivre, 16 mois plus tard, il n’y aura plus que des sangliers Anne Hidalgo, 92 ans, qui, devenue folle, vivra entourée de rats dans la grotte derrière la cascade du parc des Buttes-Chaumont.

Là ceux qui n’ont pas d’enfants vont dire « oui, euh non d’abord, moi j’ai envie d’avoir des gosses », donc pas du tout, vous dites ça parce que vous n’avez jamais fait l’école à la maison. Le Covid a plus fait pour la contraception que 60 ans d’activité du planning familial. Puis attention, on a encore quelques années pour se reproduire, mon conseil est donc de commencer après mon intervention, dès que Daniel Morin parlera, parce que quand il tape dans les basses il a une voix de caribou dominateur en pleine montée de semence, il y a même une gamme de sex-toys qui a la forme de sa glotte. Et de la glotte quand il a une angine pour les plus coquines.

Mais la pollution fait qu’on perd peu à peu en capacité reproductrice, une scientifique américaine, Shanna Swan, sort un livre qui explique que la taille des pénis ne cesse de se réduire, pas les nôtres, la carrière de Guillermo n’est pas compromise, celle des bébés. De plus en plus de bébés naissent, écrit-elle, avec un petit pénis, alors à titre personnel, je n’ai jamais vu de bébé avec un pénis énorme, dont Marc Dorcel va voir les parents en leur donnant sa carte de visite et en disant « à dans 25 ans », mais bon. Et ceci à cause des phtalates, des perturbateurs endocriniens présents dans le PVC mais aussi les cosmétiques, c’est-à-dire que quand vous mettez du déo au musc, non seulement le bébé que vous prenez dans vos bras se dit « mon dieu, mon père sent le vieux buffle, dès que sais marcher, le lendemain je fais ma 1ère fugue », mais en plus vous lui rétrécissez le pénis, sans intervention extérieure, c’est-à-dire que c’est la fin des rabbins. Les phtalates ne sont pas interdits, en Europe leur taux est réglementé, mais ça ne doit pas suffire, parce que les pénis diminuent en taille, le monde devient aussi peu valorisant pour les pénis qu’un bain de mer sur la Côte d’Opale.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !