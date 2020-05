Tanguy, est-ce vous avez fait des études ?

Assez peu, Nagui, ne nous mentons pas, quand je cause, ça sent pas le Bac 7. En fait, j’ai fait un BTS Tourisme, à l’époque, je rêvais de faire le tour du monde, comme Phileas Fogg ou le Covid-19, mais très vite j’ai constaté que les villes sont partout pareilles, il y a Zara, il y a Starbucks, il y a KFC, bourrées de gens qui ne parlent pas français, comme sur NRJ12, avec 2-3 trucs touristiques squattés par des gens en short, la planète, globalement, est décevante. Greta Thunberg pour vouloir la sauver comme ça, ça se voit qu’elle ne s’est jamais tapée 15 jours à Jerba en août, sinon dès le retour à la maison, tu brûles des pneus dans le jardin pour accélérer le processus. Donc j’ai un Bac 2, ce qui fait que quand je suis à la Maison de la Radio, j’ai pas intérêt à me tromper d’étage parce que si j’arrive à France Culture, même la pancarte à la sortie de l’ascenseur avec le logo, j’arrive pas à la comprendre.

Et du coup, j’ai toujours eu un complexe par rapport à ceux qui ont fait de grandes études, j’aurais tellement aimé trainer dans les bibliothèques des facs, être initié aux lettres, peut-être pas les 26, mais 4-5 pour commencer. J’aurais adoré trainer sur le campus, pas rasé, avec un air vaguement romantique et une veste en velours, le seul vêtement qui porté à 40 ans vous donne l’air d’un pédophile mais porté à 20, vous fait ressembler à Jean-Pierre Léaud dans les vieux films de Truffaut. Mais ce complexe, je ne l’ai plus, depuis hier, les étudiants, je leur pisse à la nuque, normalement c’est à la raie mais j’ai un petit côté dominateur donc j’aurai pris un escabeau. Parce que leurs diplômes, à ces pauvres brèles qui m’ont plombé, ne valent plus rien, si vous les foutez dans une caisse de fruits, immédiatement il y a une chute du cours de la banane.

Je vous explique, à la Sorbonne à Paris, une commission a décidé d’interdire toute note en dessous de 10 sur 20 pour les élèves, le minimum ce sera 10, même l’école des fans il y a 30 ans c’était plus sélectif, parfois les gosses qui piaillaient du Gérard Lenorman, ça passait le dimanche, le lundi à 9h toutes les femmes allaient se faire prescrire la pilule, certains enfants étaient moins bien notés. Mais alors d’où vient cette décision incongrue, et bien c’est l’UNEF, un syndicat d’étudiants de gauche, pour les faire crever il suffit de brandir devant eux un édito d’Ivan Rioufol dans Le Figaro en criant « vade retro Besancenot », qui est à l’origine du truc. Selon eux, les exams passés à distance à cause de la pandémie a aggravé la fracture sociale, parce que certains étudiants n’auraient pas internet, quand il veulent chater, ils envoient à leur pote le pigeon qui ressemble le plus physiquement à l’émoji caca.

Là-dessus, 85 profs de la fac se sont insurgés, é.s, parce que ce sont des profs, même quand ils sont dans l’action ils ne font pas de faute, ils ont saisi la justice. Ils disent qu’interdire les notes en dessous de 10 retire de la valeur au diplôme, ce qui est vrai, si le plus nul a 10, le super-bon qui a 16 ne peut même pas l’humilier en lui disant « tu vas avoir une carrière plus courte que celle du groupe Mellowman », ou « ton père, c’est Paul, Paul Emploi ». En fait, c’est un refus de la sélection, alors que la sélection, c’est naturel, vous croyez que quand j’entends Rollman ou Guiz faire des chroniques qui leur valent en commentaire sur YouTube des « ah mon dieu, ils ont tout pour eux », j’ai pas la rage ? Vous croyez que je ne me dis pas « Tanguy, mon bébé, tu vas les défoncer, ces enfoirés, tu vas leur faire ce que Keen-V a fait à la putain de musique ? ». Si, c’est la jungle. Mais bien sûr, la justice, cette officine du PS, a débouté les profs et l’UNEF a gagné, en-dessous de 10, ce sera annulé. Quand ces jeunes vont arriver ensuite dans la vraie vie, ça va leur faire tout drôle, même une circoncision avec un taille-haies ce sera moins violent. Mais bref, ça m’a passé l’envie d’être étudiant.