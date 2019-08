Tanguy, nous emmène en Bretagne cette région surcotée qui n’a fourni en 30 ans de Taratata que 2 artistes, Miossec et Nolwenn mais en Bretagne, un maire, seul, se bat contre les pesticides et ça, ça mérite d'être évoqué.

Tout le monde ne jure plus que par l’écologie. Oui, mais c’est une posture, Nagui, un effet de mode, il y a eu les pin’s, l’épilation intégrale, la pizza à l’ananas, l’épilation intégrale à la pizza à l’ananas, ce qui permet d’épiler de larges cercles de poils d’un coup, après on ressemble à un papier peint des années 70, maintenant c’est l’écologie.

Parce que dans les faits, tout le monde vit exactement comme avant, regardez à Paris, Anne Hidalgo a installé des kms de pistes cyclables, résultat à vélo on est 16, moi qui en fais je connais les 15 autres. On a sympathisé, avec les chaines des Vélib, on fait des soirées pavillon de plain-pied, c’est comme les soirées donjon mais pour les cyclistes, parce que c’est trop dur de monter avec le vélo. Le seul avantage du biclou, c’est que ça m’a fait un petit cul à tomber, même les hétéros et les chanteurs de ragga se retournent, hier je marchais, un type derrière m’a dit « Zahia, je voulais te souhaiter bonne chance pour tes 1ers pas dans le monde du cinéma ».

Pareil, 24/24h on dit aux gens qu’il faut arrêter de bouloter de la viande, bah vous en connaissez-vous, des végétariens, je veux dire, ailleurs qu’à France Inter ?

Non, ils sont tous ici, le matin Rungis fait venir à la Maison de la Radio 15 38 tonnes remplis de brocolis bio, avec un certificat prouvant qu’ils ont été produit de façon équitable par un petit producteur sosie de Pierre Rabhi qui en les plantant a crié No Pasaran tout en rêvant à Benoit Hamon. Mais moi, tous mes amis mangent de la viande, prennent l’avion, quand je leur dis « Greta Thunberg », ils me demandent si c’est une blonde parce qu’ils pensent que c’est une bière danoise.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !