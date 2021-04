Dans cette chronique, Tanguy Pastureau nous parle du palmarès Gleeden des villes les plus infidèles de France.

Le couple, c’est formidable, mais le souci, c’est qu’on n’est que deux, ou 19 pour le conjoint de Ségolène Royal s’il compte toutes les personnes qu’il y a dans sa tête. Donc assez vite on a fait le tour de la personne, et on se surprend, dans la rue, à de nouveau regarder les fesses des gens, qu’on ne regardait plus. On réalise alors qu’en quatre jours, rien n'a changé, car les fesses sont les mêmes depuis Lucie l’australopithèque, dont les partenaires disaient d’ailleurs « grrr », ce qui signifiait « OK elle est un peu poilue, mais elle a un beau petit boule, la cochonne ». Oui bah l’australopithèque n’était pas fin.

Les fesses, ça ne change pas, c’est pour ça que Dominique Chapatte dans Turbo essaie la nouvelle Citroën plutôt que des fesses, en plus s’il essayait des fesses, il faudrait changer l’horaire de diffusion, ce serait complexe.

Donc que font les personnes quand elles s’ennuient en couple, elles partent à la recherche d’une autre personne avec qui elles s’ennuieront 12 jours plus tard, puisque 95% des gens sont inintéressants. Si on cite si souvent Oscar Wilde, qui a clamsé en 1900, on l’a enterré avec tous ses vêtements, il a fallu un champ de 9 hectares, c’est parce que personne n’a rien réussi à dire de mieux depuis.

Mais souvent, les gens restent en même temps avec leur conjoint, pour préserver leur confort, ils savent où est rangé le rosé, ils ont réservé deux places pour le spectacle de Roland Magdane, qui a déjà été repoussé sept fois à cause du Covid, l’autre répand de l’engrais sur sa moustache pour qu’elle tienne jusqu’en 2032. Seulement, ils se rendent compte qu’ils sont chauds comme des paninis 3 fromages, parce que quand ils s’assoient dans leur canapé, ça se met à fumer et ça fait un trou. Ils se décident donc à tromper leur conjoint et se rendent sur Gleeden.com. Gleeden, c’est un site de rencontres extra-conjugales, tout le monde est en couple, quand un curé va dessus, il se met à hurler « par les pectos de Jésus, c’est là que se cachent tous les enfoirés qui m’ont menti ». Par curiosité, je suis allé sur le site, à identifiant, j’ai mis Daniel Morin, mot de passe au hasard, LaureAdlerForever, et je suis entré, le site m’a dit « bonjour Daniel, vous avez 7400 messages envoyés, zéro reçu ». Sur la page d’accueil, on voit une fille croquer des pommes de manière très sensuelle, si Jacques Chirac avait fait ça avec les siennes en 95, il aurait eu 100% des voix dans le quartier Pigalle.

Et là je me suis aperçu qu’il y a 3 semaines, j’étais passé à côté du palmarès Gleeden des villes les plus infidèles de France, vous savez ce que c’est, il y a Jean Castex qui se met à parler dans le costume de mariage de son oncle qui faisait du 48, et on le vanne, pendant ce temps on ne cherche pas d’autres infos. Donc j’ai creusé le sujet, Gleeden, pour établir ce classement, a fait le ratio entre le nombre d’habitants par ville et le nombre d’inscrits sur le site.

Alors, quelle est la ville la plus infidèle de France, et bien c’est Lille. Oui, Lille, la ville de Gérémy Credeville, qui d’ailleurs n’est pas là car actuellement il fait l’amour. Lille est une ville de dépravés, Martine Aubry nous écoute sans doute, parce que ça fait 20 ans qu’elle est maire, donc elle connait tellement bien le job qu’elle peut le faire en dormant tout en écoutant Inter. Elle arrive à parapher le compte-rendu du conseil municipal sans les mains. Donc à Mme Aubry, je dis : « Madame, agissez, 29% des lillois sont sur Gleeden, 3 habitants sur 10, c’est plus une ville, c’est une énorme housse de couette sous laquelle vos administrés jouissent, ça fait de vous la 4ème personne en France vivant de l’industrie du sexe, derrière Jacquie, Michel et la réalisatrice Cali Nécoquine ». Que je crois nous recevons lundi, j’ai vu ça dans le bureau sur le tableau des invités, dans la colonne « souhaits de Nagui ». Il y avait aussi Pedro Escobar, le petit neveu de Pablo, et Jacky Salade, le performer végane qui saute en moto par-dessus le Bio C Bon de Mâcon. Donc Lille n°1, derrière, il y a Paris, 2ème ville la plus infidèle de France, la seule différence, c’est qu’on va à l’hôtel à vélo, donc quand on arrive au rendez-vous, on est déjà en sueur. Parfois on dit à l’autre « non mais fi je reffemble pas à ma photo de frofil, f’est parce fe que je m’fuis pris un bus ». 3ème, Bordeaux, ¼ des bordelais est inscrit sur Gleeden, ce qui ne veut pas dire qu’ils font quoi que ce soit, moi chaque année, je m’inscris à la salle de sport. Mais disons qu’à un moment, ils ont ressenti un chatouillis au niveau du bas-ventre qui les a détournés du Facebook de Fréquence Protestante pour les amener sur Gleeden.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !