Les ados ce sont ces gens dont Tanguy est désormais séparé par 30 longues années, ne se rendent pas compte qu’eux aussi un jour seront peut-être des stars de la radio sexy et blindées de thune. Les ados en ce moment, kiffent PhotoRoulette, c’est une appli, c’est comme la roulette russe, mais avec les photos de ton 06.

Je n’ai pas toujours été cet être exquis au physique animal qui fait dire aux femmes non-voyantes « hmm, il est si sexy », ou qui fait dire aux femmes tout court « mouais, bien bourrée un soir de désespoir, ça passe ».

Non, moi aussi j’ai été ado, une adolescence sans histoire, marquée par un amour irraisonné pour Samantha Fox et Sabrina, donc pour les gros seins. D’ailleurs à l’époque, j’avais aussi un faible pour Michel Charasse. Je sais, ces références sont anciennes, ces 3 stars aujourd’hui ont la poitrine au niveau des genoux, quand Samantha Fox se fait arrêter par la police, les flics se mettent à crier « mon dieu, elle a du se faire agresser par un gang, la pauvre est en miettes, on dirait un César, ils vont l’offrir à Pierre Niney, que voulez-vous qu’il en fasse, il est si fin et subtil », et elle répond « non, tout va bien, j’ai juste le corps en vrac naturellement ».

Oui, ça date, parce que j’ai 46 ans, je les ai eu dimanche, si bien que je n’ai pas eu à payer mon coup à toute l’équipe, ouf, parce que c’est toujours pénible, ces instants un peu écœurants de vivre-ensemble, à chaque fois qu’on fait ça, j’ai l’impression d’être Benoit Hamon, un peu sale, le dernier pot de la boite, après je me suis douché pendant 16h. Pour résumer, quand j’étais ado on s’ennuyait, encore plus qu’au Modem, plus que lors d’un live de Lana del Rey, la chanteuse molle à lèvres de bulot, quand on aime groover du boule. On n’avait rien à foutre pour passer le temps, à part crever ses boutons, en 87 l’acné était vécue comme une bénédiction, et si on développait une MST on était content, parce que s’appliquer de la pommade 3 fois par jour sur le oui-oui, ça faisait ¼ d’heure en moins dans la journée à combler, essayez chez vous, avec de la confiture, si jamais vous vivez loin d’une ruche.

Mais les ados en 2020, ils n’ont plus le temps de s’ennuyer, 11h26, ils se lèvent, une alerte push leur signale la sortie du nouveau Aya Nakamura, après Djadja et Pompom, nouvelle chanson, Coucou. Le texte est signé Théo, 7 ans. 12h02, ils sont sur TikTok, le réseau social des jeunes, ils ont quitté Facebook il y a 9 ans, le jour où leur grand-tante, Tatie Ghislaine, 81 ans, a partagé sur sa page ses recherches sur Adopteunmec.com et où on a réalisé qu’elle ne sortait qu’avec des dealers de shit de Grigny.

TikTok, c’est simple, l’ado fait des petites vidéos, que regardent les autres ados, si vous y allez et que vous avez plus de 18 et ½, vous êtes considéré comme un pédophile. 14h24, l’ado checke son compte Instagram, il ne suit que des influenceuses à micro-short dans des piscines, moi quand j’étais ado, notre référence c’était la chanteuse Elsa en pull qui bouloche, ça a changé, nous on ne connaissait même pas l’existence de la peau étendue à l’ensemble du corps, on pensait qu’il n’y en avait que sur les visages. Parfois, la grand-mère de l’ado, toute fière, lui dit « moi aussi, j’ai Instagram », il se réveille et répond « ah oui, et tu followes qui, mamie ? », elle dit « heu, Nagui, il se foule pas, un selfie par jour avec les invités, aujourd’hui ils étaient trois, deux personnes habillées normalement Nagui », l’ado répond, « Nagui, ça me dit quelque chose, c’est pas cette star qui est dans le grand Ipad qu’il y a dans le salon des vieux ? », elle dit « oui, c’est ça, ahh ». La vie d’un ado, c’est une foule d’informations à gérer, entre le retour des Jonas Brothers, le twitter de Taylor Swift, la nouvelle couleur de cheveux de Billie Eilish, c’est un enfer, moi l’info comme quoi les Milli Vanilli ne chantaient pas eux-mêmes sur leurs disques j’ai mis 14 années à l’avoir.

Et aujourd’hui encore, je n’y crois pas, je pense que c’est un complot monté par Jason Donovan et Ice MC.

