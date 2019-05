On ne sait pas ce qu’il advient de nous après la mort. Certains racontent qu’il y a un long tunnel, comme à l’entrée de l’A14 quand on va à Trouville mais sans péage. Par contre, ce qu’on sait, c’est que notre corps peut désormais être transformé en compost humain, c’est nouveau.

Personne autour de cette table n’a envie de mourir parce que nous avons des vies passionnantes, entre travail, machine à café et open space…

Bon, en fait, on a la vie de tout le monde, mais au moins on voit Nagui en vrai, nous, alors que l’auditeur le voit à la télé, c’est pour ça qu’il peut se tripoter s’il trouve Nagui désirable. Jamais nous on ne fera ça, parce qu’il y a du public ici, et que ces gens ne connaissent pas les us et coutumes du monde des médias, au premier orgasme ils vont nous juger.

« Ouais, Daniel Morin avait les yeux révulsés, on aurait dit la petite dans l’Exorciste si elle avait eu un gros dérèglement hormonal qui lui avait fait pousser des poils ». Oui, on a envie de vivre, profiter de tout ce que l’existence nous apporte de bien, soit 5 semaines de congés payés par an et des chips.

Mais bon, il faut bien mourir, c’est la loi de la nature, c’est ce qui fait que la vie est précieuse et qu’on a envie de kiffer notre race, et même la race de quelqu’un d’autre si on est pour le vivre-ensemble, tiens, rien qu’hier, alors que je n’avais plus faim, j’ai eu conscience de la mort, et ben j’ai repris du gratin.

Ce qu’Horace, un poète latin, donc habitué des vers, définissait sous le nom de Carpe Diem, ce qui en français signifie « on n’a qu’une vie, zarma, sur la tête de ma sœur, je vais pas la passer à écouter Shy’m ». Après chacun a sa façon de mourir, Whitney Houston est morte de son bain, ce qui risque peu d’arriver à Michel Houellebecq, par exemple, qui a la même hygiène qu’un chat né sans langue.

César est mort poignardé par Brutus, le fils de sa maitresse, qu’il n’a jamais reconnu, il l’a croisé pile les jours où il n’avait pas ses lentilles. Henri IV aussi est mort poignardé, il a crié à Ravaillac, qui arrivait avec un couteau « non, arrête, je suis de la viande », mais l’autre n’était pas végane, personne, en 1610, n’était végane, un mec qui ne nourrissait que de céleri, s’il partait pour la guerre de 30 ans, il tenait 7 minutes, il restait 29 ans 365 jours + quelques heures à tirer sans lui. Aymeric Caron aujourd’hui il fait deux télés par mois et le reste du temps fait des macramés avec son bouc dégueulasse, donc plus de 12 petits mois la semaine il fait du diabète.

Bref, revenons à la mort, parce que je ne voudrais pas qu’on rie trop, il est midi, l’auditeur mange, s’il explose de rire, il va envoyer de la blanquette partout sur l’auditrice, comme dans les films spécialisés si Cyril Lignac avait racheté Marc Dorcel.

La mort, c’est nul, sauf s’il y a un paradis, le musulman imagine alors retrouver 72 vierges, tandis que le catholique peut lui espérer rejoindre Sylvia Kristel et Lolo Ferrari, d’où l’obligation d’avoir là-haut minimum un F2 parce que les ambiances, clairement, sont différentes. Mais pour l’athée que je suis, je ne crois en rien, même Kylian M’Bappé je m’en fous, bah la mort c’est juste un grand rien.

On peut donc à la cool décider ce qu’il adviendra de notre corps, à part Teddy Riner, parce qu’il n’y a pas de cercueil à sa taille, et comme on ne peut pas l’enterrer dans un Kangoo à cause des écolos qui nous gonflent avec la pollution des sols, il devra passer par la crémation. Jusqu’à présent, c’était l’un ou l’autre, sauf qu’arrive une 3ème solution, très à la mode, le compost humain.

Le concept est simple, comme pour les navets, on désape tonton Bernard, après avoir vérifié qu’il était mort, pour ça on crie « purée, tonton, il y a le droit au logement qu’est en train de mettre une famille de noirs dans ton appart », s’il ne réagit pas, c’est qu’il est mort, dans le cas contraire, il hurlera « donne-moi ma carabine, Josiane ». On met sur tonton un mélange de terre, d’herbe et de paille, la mort de tonton ressemble ainsi à la vie d’un hamster. Puis on attend.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !