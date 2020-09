Parler de l'époque, c'est déprimant, pourtant Tanguy se lance...

J’avais deux choix pour ce midi, soit me moquer des juifs, c’est kippour donc ils n’ont pas le droit d’écouter la radio, ni d’utiliser l’électricité, ni de boire et manger, c’est pour ça que Depardieu n’aurait jamais pu être juif, s’il l’avait été, il se serait fait exclure en portant un T-shirt avec la tête d’Alain Soral avant de se faire reconstituer le prépuce à l’aide de peaux de salami.

Soit, moins rigolo que de se moquer des juifs, je peux parler de l’époque, mais aïe aïe aïe, c’est déprimant. Il n’y a rien qui va. Déjà, il pleut, il fait gris, à part Miossec à qui ça peut inspirer un album, pour les humoristes, c’est nul. Vous êtes là chez vous à regarder la flotte tomber, dans un appart qui caille parce que pour le syndic, la remise en route du chauffage collectif, c’est pas avant le 15 octobre, même s’il fait 1 degré, que quand tu vas aux WC le pipi gèle avant d’atteindre la cuvette, pour les femmes, ou le sol à côté de la cuvette, pour les hommes, le 15 octobre, c’est le 15 octobre. Moi pour avoir moins froid je suis obligé de penser à des trucs chauds comme le feu ou Agustin Galiana à poils, et qui ne chante pas, sinon on perd encore 4 degrés. Bon ok je suis méchant, parce que je l’ai vu chanter Porque te vas samedi à Surprise sur Prise, bah c’était le meilleur sketch de l’émission.

Ce n’est pas une période pour les humoristes, regardez le Covid, quand il est arrivé, on disait « en avril, il ne sera plus là », puis en avril, on se disait « pour l’été, c’est réglé », et là, on se dirige vers la 2ème vague, ensuite il y aura la 3ème vague, la 4ème, c’est plus un virus, c’est une chanson d’Hugues Auffray. Ça va faire 6 mois qu’on se tape le masque, j’ai déjà bouffé plus de tissu que le boss de Petit Bateau s’il plongeait la tête la 1ère dans ses culottes pour nanas de 22 piges qui refusent de passer à l’âge adulte.

Et puis pardon, mais le gouvernement qu’on a, c’est du haut niveau d’improvisation, on nous a fait tout un truc il y a 20 ans parce que Jamel était capable d’enquiller 2 vannes sans sa feuille, mais Jean Castex, c’est lui le vrai king de l’impro. Il est largué, jeudi j’ai regardé l’Émission Politique sur la 2, j’attendais le numéro de téléphone pour l’appel au don, qu’on puisse l’envoyer dans un centre de traitement du burn-out. Déjà on lui demande s’il a téléchargé l’appli StopCovid, il répond non, il ne sait pas mentir, quand sa femme après l’amour lui demande si c’était bien, il lui dit « je vais être honnête, j’étais plus stimulé la fois où j’ai appris à utiliser Excel ».

Et alors le cafouillage total, Léa Salamé demande à Castex « et les piscines, alors, elles ferment ou pas ? », et là on réalise que Castex n’en sait rien, comme pour le reste, il répond « euh, les piscines, elles sont en plein air », c’est un politique, donc il pense à la piscine qu’il a chez lui, dans son jardin, il ne soupçonne même pas l’existence des piscines municipales, pas une verrue plantaire dans sa vie, il a les plus beaux pieds de l’univers, il a été doublure pieds de Julia Roberts, dans Pretty Woman, quand elle est dans son bain, qu’on voit ses pieds, ce sont ceux de Castex. Donc Léa lui dit « non, la plupart des piscines sont couvertes, donc on ferme ou pas ? », et lui est perdu, dans sa tête, il fait « trou trou est-ce qu’elles restent ouvertes vite une idée sinon je passe pour un con », et il répond « oui, elles ferment », totale impro. C’est-à-dire que le décret de fermeture des piscines il y aura écrit « sur proposition de Léa Salamé et décision de Jean Castex », en fait, c’est Léa Salamé qui en France tient les rênes de l’exécutif, moi j’ai un Zoom avec elle à 13h pour qu’elle tente de convaincre Macron de me faire jouer à l’arbre de Noël de l’Élysée, la moitié de mes dates ont sauté, faut que je vive. Sinon là aussi, c’est le boxon, certaines piscines ferment, d’autres non, les bars ici à 22h sont fermés, ailleurs c’est à 23, ailleurs ça reste ouvert, c’est devenu impossible de planifier une grosse murge, on cale un coma éthylique pour le samedi, résultat on se retrouve à mater RMC Story, le 400ème documentaire sur l’or des nazis qu’auraient volé les aliens.

