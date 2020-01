Tanguy a acheté les 3 derniers masques chirurgicaux en vente en France, il les revend 16 000 euros pièces. Le masque chirurgical, c’est le carton du moment dans le commerce, on en écoule autant que des pilules du lendemain au Cap d’Agde. Parce qu’on pense qu’avec on va se protéger du coronavirus, alors que même pas...

Tanguy, vous êtes un loser.

Oui, Nagui, surtout au niveau du business, je ne sais pas faire du fric, je suis là sur Inter à vendre ce savoir-faire exceptionnel qui est le mien contre quelques euros alors que je pourrais être en train de vendre des masques chirurgicaux.

Le masque chirurgical c’est le nouveau truc à la mode, il y a eu les pin’s, les Pokémon, les grosses fesses, le potager d’intérieur, Daech, maintenant c’est le masque chirurgical. Toutes les pharmacies sont en rupture de stock, hier j’y suis allé, j’ai pris mon Xanax ainsi que le Viagra de Daniel, j’ai demandé des masques, ils m’ont dit « bébé, on n’a plus rien, ça part plus vite que les T-shirts un peu échancrés de chez Jules quand Guillermo Guiz est venu faire ses courses, mais, allez, on en a 2-3 en réserve, dans un coffre, c’est 400 euros pièce ».

Moi, vous me connaissez, j’ai envie de flamber mais je déteste les Ferrari, je leur en ai pris trois. Ensuite dans la rue, je me suis baladé avec mon masque super-cher, des filles m’ont dit « ouah, il est trop beau », j’ai répondu « beubeubeu », c’est impossible de parler avec un masque chirurgical, c’est pour ça qu’il faudrait que Ségolène Royal en ait un.

Hier sur le site du magazine Capital, le journal des détraqués qui se passionnent pour l’industrie de l’espadrille, comment un banal chausson de jour pour croulants aux pieds qui puent est désormais porté par Gisèle Bundchen et Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panacloc, j’ai lu que sur Amazon, le prix du masque chirurgical a pris 150% d’augmentation. Ceci à cause du coronavirus, parce que les gens en ont peur, alors que son nom est peu anxiogène, Corona, ça rappelle les spring-break à Cancun et le jeu de la vache qui tâche fait à 4 grammes entre deux vomis, ce qui effraie, c’est « virus » à la fin. C’est comme Maître Gims, si vous dites juste Maitre, on imagine un donjon et un martinet à boules, ça fait un peu mal, mais si ajoutez Gims, là ça fait très mal, on a les tympans qui crachent du pus.

Le lot de 200 masques dimanche sur Amazon, coûtait 17 euros, lundi c’était 43 euros, là ils doivent être à 4000, seuls les très riches, comme Kylian Bappé ou Jean-Luc Mélenchon, vont survivre au virus. Alors que, selon les virologues, il ne protège de rien, il sert au contraire à éviter que quelqu’un de malade ne propage le virus, donc l’achat d’un masque est une connerie, comme celui d’une carte d’abonnement au Fitness Club le samedi juste parce que le vendredi soir vous avez pris 2 fois de la tourte.

D’autant qu’en France, on est bien protégé du virus puisqu’Agnès Buzyn a collé des affiches, c’est suffisant une affiche, moi quand je passe devant l’UGC et que je vois l’affiche d’une comédie avec Kev Adams, je dis « ouf, j’ai été prévenu », et je m’en vais. En courant. Vers l’aéroport. Destination un pays où il n’y a pas de cinémas. Le masque chirurgical est donc une arnaque à couillons, pour se protéger du coronavirus, il y a deux solutions : 1- s’enfermer dans une valise, Carlos Ghosn n’a pas le virus 2- ne plus fréquenter qui que ce soit, ni Benoit Hamon ni Larusso n’ont le virus.

Mais bémol, car rien n’est aussi simple qu’il n’y parait, c’est pour ça que je déteste la vie, un type de masque protège un peu plus, dit Capital, le masque dit canard, parce qu’il forme un bec, gros succès de vente aussi, le problème c’est qu’avec on ressemble à un canard, donc dans le sud-ouest, on a vite fait de se faire choper par un producteur de foie gras à moustache et on finit dans un champ obligé de bouffer H24. Et en plus, le samedi soir, les amis du producteur se mettent à chanter la pitchouli, si vous n’êtes pas du coin, c’est insupportable, c’est comme I Muvrini si vous n’êtes ni corse ni sourd.

