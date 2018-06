Les grandes vacances arrive, et Tanguy Pastureau tente un bilan de l'année.

Ca y est, les grandes vacances sont là, nous allons nous quitter. Et c'est terrible, deux mois d'absence, comment vont faire les gens sans mes chroniques ? Certains, désespérés, vont se tourner vers la drogue, d'autres vers les sketchs des Bodin's, ce qui est encore moins bon pour la santé que la drogue. Il y a un an, Nagui, vous n'étiez pour moi qu'un visage anonyme de star de la télé, du genre de ceux qu'on voit dans un Télé Star feuilleté dans les WC un jour où on avait envie de se caresser devant une photo d'Adriana Karembeu, tout en masquant de l'autre main Michel Cymes qui se tient juste à côté. Mais un an plus tard, on se connait, on a appris à s'aimer, comme Black apprit naguère à aimer Decker, Ben apprit à aimer Nuts, Leila apprit à aimer Daniel, Lafarge apprit à aimer Daech. Bien sûr, Nagui, vous êtes pudique, donc cette passion pour moi qui tord vos putains de tripes, vous la gardez pour vous, et il y a peut-être aussi un petit fond de racisme anti-blanc, mais je sais que vous parlez de moi partout, aussi bien au Hilton de New York qu'au bar du Plaza Athénée, où vous aimez à déguster un thé vert à 139 euros. Pour la rentrée, je me suis tâté. Rester ici, sauver Europe 1, redresser Canal +… J'ai décidé de faire une 2ème saison, parce que quand je suis là, vos yeux, Nagui, pétillent de plaisir à tel point qu'on a envie de vous jeter de la crème de cassis à la gueule pour faire un kir.

J'ai aussi appris à apprécier mes congénères. Leïla Kaddour-Boudadi, LKB, moi ça me donne toujours envie de jardiner. S'appeler comme ça ou glyphosate, c'est pareil, cette dame qui pour devenir n°1, attend le décès de Laurent Delahousse par noyade dans un bac à shampoing un jour où le coiffeur-visagiste aura mis trop d'eau. Daniel Morin, l'homme qui alterne sa chemise en jean pas super-nette avec sa chemise en jean pas super-nette, et qui arrive à coller 90 ambiances sonores dans une chronique de 19 secondes. Il va finir en tant que DJ Danielou à Ibiza, à baver devant le petit cul de Bob Sinclar, qui après prise d'acide, est 4 fois plus galbé encore qu'il ne l'est au naturel. Kanye West, une fois, a pris du LSD. Quand il a vu débouler sa femme Kim Kardashian, il a cru qu'il s'agissait d'une raie manta, la plus grosse raie au monde. Puis l'effet du LSD s'est estompé et ça n'a rien changé. J'ai une pensée pour les jeunes comiques précaires qui viennent mendier 3-4 euros contre une participation hebdomadaire et que nous, les journaliers, appelons les gueux. On a une suisse, Marina, un belge, Guillermo. Cette émission, c'est une pub Benetton de l'optimisation fiscale. Une comédienne barrée, Alison, un fan de super-héros, Batman, les Avengers, Mamoudou Gassama, ce genre de mecs, Fred Sigrist, et Gérémy Crédeville, qui est recherché par France 2 parce qu'il a volé le corps d'Olivier Minne et le pubis de Catherine Ceylac, qu'il s'est mis sur la tête. Je n'oublie pas Albert Algoud et Tom Villa, qui se partagent la semaine, Albert le début, Tom la fin, c'est pourquoi je préfère Tom, qui symbolise l'arrivée du week-end.