Il y a une chanson d’Anne Sylvestre qui s’appelle « Les gens qui doutent », et je me reconnais assez dedans, je ne dis pas ça pour me vanter, j’aurais préféré qu’on pense à moi en entendant « Allumer le feu ». J’entrerais dans le studio à moto, avec un gilet en cuir, Morgane Cadignan je lui parlerais comme un bonhomme, j’y dirais « ça va ma loute », et elle ferait « ouaah », on vivrait comme dans Grease.

J’aimerais ça, parce que les gens qui ne doutent pas, leur vie est simple, prenez Emmanuel Macron, les services de réa débordent, on a dépassé les 1ère et 2ème vagues de Covid, il a dit : « non, pas de mea culpa, aucun échec, j’ai tout fait bien », c’était la première masturbation en costume à passer à la télé, j’ai éloigné mon enfant du poste, je lui ai mis le DVD "Rebecca l’indécente" de Marc Dorcel, parce qu’à côté c’était soft.

Jean-Michel Blanquer pareil, il doute pas, les écoles ouvertes, dans certaines il reste deux profs non malades qui se tapent des classes de 60, gros clusters, mais non, dans sa tête il ne peut pas s’être trompé, je pense que sous sa chemise il a un T-shirt Super Blanquer, un jour il va la déchirer pour le montrer, puis sauter du haut de la Tour Eiffel en hurlant « banzaï ».

Il y a des gens qui ne doutent pas, les trafiquants de drogue, par exemple, ils ne peuvent pas, s’ils se mettent à penser au mal qu’ils font, familles brisées, overdoses, émissions de C8, ils font un autre métier. Et j’avoue que je ne connais rien au trafic de drogue, parce que j’ai peu le temps après l’émission de discuter avec l’équipe. Heureusement, l’Obs, l’hebdo de la gauche molle, a sorti hier sur son site la liste des 10 plus gros trafiquants de drogue français. Le Top 10 de la schnouffe.

N°1 hit drogue, c’est Moufide Bouchibi, 41 ans, 1er exportateur de résine de cannabis en France, parent c’est à cause de lui si votre ado descend de sa chambre les yeux tout rouges et qu’il se marre devant C Canteloup. On estime qu’il enverrait chaque mois en France 50 tonnes de résine de cannabis, Leïla me disait à la pause « de quoi tenir tout de même 2-3 petites soirées ». Mais bon, il vient d’être arrêté, à Dubaï, LA plaque tournante de la drogue et de la prostitution au Moyen-Orient, vous mettez en plus une voiture de la Bac en roue libre et Bernard de la Villardière peut tourner 700h de rushs.

N°2, Reda Abakrim, 38 ans, de Poissy, grosse carrière, mais il a été arrêté en décembre et jugé pour meurtre, et c’est là que je commence à me dire que rire de ces gens-là n’est pas l’idée du siècle, les 20 prochaines chroniques je me remets sur Eddy de Pretto.

N°3 du classement des narcos, nous avons Nordine D., qui n’est pas en prison, c’est pourquoi je précise que je l’aime bien. Lui, on sait qu’il navigue entre l’Espagne, le Maroc, l’Algérie et Dubaï, c’est très vague, pour caler un dej, préférez Daniel Morin, qui vit à France Inter.

N°4, un certain Ben de Trappes, trafiquant qui fait rayonner l’image de la France à l’étranger puisqu’il a inondé le Danemark de cannabis, avant ça le truc le plus fort qu’ils avaient, c’était le yaourt, ça leur a retourné la tête. Et Ben de Trappes a fait transiter la drogue via des camping-cars, pas mal vu, tous les flics arrêtaient des Audi A8 avec vitres teintées, et là il y avait un vieux à collier de barbe qui passait à 30 en camping-car et leur criait « Le Pyla c’est surfait, moi cette année, la pitchouli ce sera au camping de Copenhague », les mecs n’ont rien vu venir. Ben de Trappes, actuellement, est en cavale, donc je voudrais dire que je l’adore. Il est super, quand je parle de lui, je dis « mon bichon ». On ne sait jamais.

