Tanguy Pastureau pense que l’être qui a la durée de vie idéale, c’est la mouche : 19 jours, mais 19 jours à vivre à fond, c’est une punk, elle se pose sur une bouse, puis dans la foulée sur le flan de ta sœur. Chez les humains personne ne fait ça, ou alors dans un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Non mais le problème, c’est qu’on vit trop longtemps, donc on s’ennuie, prenez Pierre Soulages, le peintre, il a 101 ans, qu’il a passés à peindre du noir, tu parles d’une vie pourrie. Quand il montre sa nouvelle toile à sa femme, elle lui dit « ouais bah c’est du noir, comme d’hab, purée qu’est-ce qu’on s’ennuie, quand on était jeunes, on aurait dû former un trouple avec Yves Klein, à vous deux, vous auriez fait du violet ». Pierre Soulages, vous le faisiez vivre 25 ans, c’était pareil, depuis 1946 il peint du noir, une fois il a peint du blanc, on lui a diagnostiqué une dépression. C’est un type qui très vite a donné ce qu’il avait à donner, comme nous tous, on est là à s’accrocher, mais on ne fera jamais mieux que nos premières chroniques, quand on avait le cœur qui battait avant de parler, l’autre jour j’ai cru que ça m’arrivait, c’était mon téléphone qui vibrait dans mon pantalon. L’espace d’un instant, je me suis dit : « mais comment se fait-il que mon cœur soit au niveau de mon pubis, normalement chez les mecs les deux sont séparés ».

Regardez Rimbaud, à 20 ans il avait fini son œuvre, Vitaa et Slimane à eux deux en ont 69, ils n’ont pas commencé la leur. Je pense que l’être qui a la durée de vie idéale, c’est la mouche, 19 jours, mais 19 jours à vivre à fond, c’est une punk, elle se pose sur une bouse, puis dans la foulée sur le flan de ta sœur, chez les humains personne ne fait ça, ou alors dans un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, mais ça ne compte pas. En 19 jours, on n’a pas le temps de s’ennuyer, on teste tout, de l’anus de cheval au cadavre de mouette, une super-vie, Pete Doherty, le rockeur, a vécu ça, il sniffait du détergeant sur le dos de Kate Moss, maintenant, quel gâchis, il passe sa life à bouffer du fromage en Normandie, il a le même physique que Raffarin. Il faut vivre intensément et peu longtemps, si une voyante avait dit à Alain Duhamel qu’à 21 ans pour lui, c’était plié, il aurait profité au lieu de déjeuner avec des ministres coinços, il serait peut-être devenu gogo-dancer, l’homme à la double raie, on l’aurait appelé.

Et tout à l’heure dans le bureau, il y a 20 minutes, juste avant d’écrire cette chronique, je me suis mis sur un ordi, la page du Rassemblement National était ouverte, je me suis dit : « tiens, Leïla a oublié de fermer sa session ». Et je suis tombé sur un article du site "Futura Planète" à propos d’une étude menée par des chercheurs anglais sur les animaux, ces êtres hirsutes qui vivent nus dehors, comme les allemands l’été au sud de Lacanau. Ils ont déterminé que seules les espèces à vie lente, c’est-à-dire qui vivent longtemps, s’investissent dans les relations sociales, c’est pour ça que la méduse, qui vit deux mois maximum, vous pique, elle n’a pas le temps de créer des liens, d’autant qu’elle ne croise que des gens en short de bain, avec des sandales plastique, donc on la comprend.

Tandis que la hyène, qui vit 12 ans, est obligée de se constituer un réseau pour survivre, alors après il y a des exceptions, Manuel Valls par exemple, qui a déjà vécu 58 ans, n’a pas d’amis, il en est réduit à payer le livreur Deliveroo pour qu’il reste dîner avec lui. 100% des gens qu’il essaie d’appeler lui disent qu’ils vont passer dans un tunnel et que ça va couper, Valls parfois se dit « c’est fou, tout est souterrain maintenant en France », il a l’existence d’une taupe qui découvrirait sa condition. En gros, les animaux à vie rapide consacrent les quelques jours qu’ils ont à se reproduire, c’est 3 semaines mais d’orgie totale, la nuit du cuir au Cap d’Agde juste après le Covid à côté ça sera une messe protestante. Parce que la mouche, si au lieu de se reproduire, établit des liens d’amitié, clairement 10 jours plus tard, il n’y a plus de mouches, elles n’existent que pour procréer. Mais nous qui vivons longtemps, on doit se faire des amis pour tenir dans la durée, si on vivait un mois, vous croyez que je respecterais Daniel Morin ? Bah non, je tirerais sur sa barbe et je lui ferais pipi dessus. On aurait la même vie que les mouches, Daniel se roulerait dans des excréments et irait se coller à Laure Adler en faisant bzzz, c’est-à-dire qu’on se marrerait enfin un peu dans cette radio plan-plan. On serait sur une ambiance à la Jean Lassalle, la 3ème mi-temps avec les slips qui volent et les claques sur les fesses.

