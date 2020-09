Tanguy nous donne son avis sur la polémique du crop-top

Un nombril. C’est rien un nombril, c’est d’ailleurs assez laid, ça ressemble à une sorte de 2ème anus. En plus, c’est une partie du corps dont on ne sert pas, sauf dans les films, où des couples délurés, au lit, se foutent des glaçons dedans, mais dans la vraie vie, si quelqu’un essaie de nous coller un glaçon dans le nombril, on a envie de lui crier « c’est à cause de la forme de mon corps que tu m’as pris pour un Orangina, loser ? Oui, c’est l’automne, oui, j’ai repris la tartiflette, et alors ? ». Le nombril, ça équivaut à la vaisselle jetable, on s’en sert 8-9mois pour bouffer, puis on s’en débarrasse, c’est Nicolas Hulot-incompatible.

Le nombril c’est dégueulasse, dedans on a des boulettes de pull qui moisissent, à la fin ça sent comme chez Phildar quand un rat est venu crever dans la réserve de pelotes. Et malgré ça, des femmes, ces êtres élégants qui sentent bon, mais il y a aussi Corinne Masiero, veulent montrer leur nombril, ce truc qui chez Ségolène Royal fait 1m sur 2, le tiers de son poids total. Je ne juge pas, moi-même je suis assez branché crop top, ce petit haut qui laisse apparaître le nombril, ça va super bien avec mon jean slim de chez Assos. Le crop top, c’est super, on utilise moitié moins de tissu, donc indirectementon sauve la planète, plus les fringues sont mini, moins ona d’empreinte carbone, je peux vous dire qu’Afida Turner, du point de vue écologique, elle a plus fait que Greenpeace en 30 ans. Par contre Diam’s, quel égoïsme.Bref, le crop top, il y a pas de quoi fouetter un chat, ni même un pangolin si on veut coller à l’époque, c’est un truc de jeunes filles qui se disent « ça va, quoi, papi et mamie en 69 étaient à poils dans le Larzac, ils vont pas nous déféquer une Apple Swatch », c’est ainsi que les jeunes disent chier une pendule, « parce qu’on a le nombril apparent ».

Sauf qu’au lycée, ça passe mal, des élèves qui en ont sont sanctionnées, en retour elles se mobilisent pour le droit à porter ce qu’elles veulent, Blanquer, Jean-Mich-Much, a répondu « on doit porter une tenue républicaine », ce qui ne veut rien dire parce que Marianne, symbole de la République, selon les représentations a soit un sein à l’air,soit les 2, moi à chaque fois que je vais en mairie je tombe sur son buste, j’ai l’impression que la soirée a commencé, 7h la dernière fois j’ai attendu qu’Anne Hidalgo descende de son bureau en guêpière. Pour lui plaire je m’étais déguisé en chambre à air de Vélib, c’est-à-dire que j’avais mis mon crop top et je faisais bouger mes bourrelets, tout ça pour rien. Avec ce qu’on paye comme impôts locaux, je veux dire, même une Tourtel avec elle ça m’aurait fait plaisir. La tenue républicaine, ça n’existe pas, ou alors il faut venir à l’école déguisé en coq, vous trouvez un vieux costume de Footix, là le proviseur vous dit « écoute, Emma, t’es quand même mieux comme ça qu’avec un haut un peu moulant, allez hop, haie d’honneur pour toi réalisée par les personnels de service, bienvenue au bahut ».

