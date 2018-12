Les hommes ont de plus en plus de mal à concevoir des enfants.

Oui, Daniel, la qualité du sperme a baissé, et vous en savez quelque chose, puisqu'il y a 30-40 piges, une star de la radio publique comme vous, à votre âge, aurait déjà eu 15 gosses, conçus en compagnie de profs en rut qui vous auraient pris dans une ruelle du 16ème en criant "Mon gros loup, faut qu'on se grouille, j'ai mes symptomes prémonopause, prouve-moi que je paye pas la redevance pour rien".

Et là, à quoi, 65-66 ans, vous êtes loin du compte, puisque vous préférez écrire des chroniques plutôt que faire l'amour, Balzac était comme vous, résultat sa vie n'a été qu'ennui, pas un spring-break à Cancun étant jeune, pas une overdose aux champis, c'était une star et il n'était même pas bipolaire, c'est pour ça que les gens préfèrent Loana, tout ça pour qu'en 2018 les gens disent "Ouais, non, Balzac j'aime pas, 130 pages pour décrire un buisson dans son jardin alors qu'en 20 minutes Silence ça pousse te refait ta terrasse, merci".

Avant, faire un enfant c'était simple, on allait voir Emmanuelle au ciné, revenus à la maison, on faisait l'amour en pensant à Emmanuelle, ou au fauteuil en rotin pour ceux qui bossaient chez Monsieur Meuble, 9 mois après, en avril 76, un bébé naissait, en hurlant parce que la première chose qu'il avait vu c'était la veste en mouton retourné de son darron.

Mais maintenant ça ne marche plus, pollution, perturbateurs endrocriniens, fringues bourrées de teinture chimique, nous sommes des poubelles ambulantes, vu de dehors, comme ça, on se maintient, enfin certains d'entre nous, mais à l'intérieur on moisit, quand un chirurgien nous opère de l'appendicite, il dit au jeune interne "Referme ça, tant pis, on laisse tel quel, parce que ça pue la charogne".

Et donc nous avons un sperme dont la qualité, chaque année, baisse, on connait tous des couples qui ont du mal à avoir des enfants et à qui on répond "Kiffez, ensuite vous êtes debout 7/7j à 6h30 du mat', vous vivez dans le vomi, comme Peter Doherty mais sans les groupies qui couchent, vous vous tapez Baby TV, donc au 15ème visionnage de Billy Bam Bam va à la cueillette aux oranges, vous irez de vous-même vous présenter chez Durex pour faire leur prochaine campagne de pub gratos".

