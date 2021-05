Ce matin, Tanguy Pastureau s'interroge : comment faire pour se taper Véran, l’Apollon de la salle d’attente, le sex-symbol de la compresse humide ?

Ce week-end, pour me détendre, je relisais "La Phénoménologie de l’Esprit" de Hegel, quand soudain mon téléphone vibra. Je m’en saisis prestement, et qu’y lis-je ? Une alerte du magazine Voici intitulée "Info Voici : Olivier Véran est célibataire". "Quoi ?" hurlais-je intérieurement, afin de ne pas effrayer mes jardiniers, Véran, le beau gosse de la Vème, le seul de tout le gouvernement avec qui on pourrait imaginer de coucher à moins de 3g, est libre ? Bien sûr, j’ai cliqué, car j’aime les potins de stars, surtout les ruptures, ça va, ils ont du fric, une super baraque, sur Instagram quand ils postent un truc il y a Kev Adams en commentaire qui met un cœur, moi j’ai juste ma concierge qui écrit lol, laule, donc qu’elles crèvent. J’ai horreur des gens célèbres, c’est pour ça que je m’entends bien avec Daniel Morin.

Je tombe sur l’article en question, je le lis, du Voici ça se lit bien, ça se lit vite, et en plus on a des news d’Ophélie Winter, c’est mieux que Balzac, parce que là-dedans il n'y a que des inconnus, Lucien de Rubempré, il n’a même pas fait Ruquier, et en effet, Véran est seul. Et là on est surpris, parce qu’il y a 10 jours, Gala, le bulletin de suivi de grossesse de Meghan Markle, avait fait un papier sur le couple que formaient Véran et Coralie Dubost, députée LREM, intitulé "Une passion au sommet de l’Etat". Une histoire d’amour qui s’appelle "Passion au sommet de l’Etat", elle ne peut pas s’arrêter, si l’article s’était appelé « ils se pécho à la soirée after-work de la boîte de consulting », on se serait dit « OK, ils ont réalisé que leur vie n’avait pas de sens et ils ont mis du cyanure dans leur bouche avant de se rouler une pelle », mais là, non. D’autant que l’article était encore plus beau qu’un concert d’Amel Bent le jour de la grève des chanteuses, Olivier et Coralie, écrivait-on, s’étaient rencontrés en 2018. Coralie déclarait : « Olivier et moi, on a été collègues puis amis, avant le coup de foudre », normalement le coup de foudre, c’est immédiat, tu ne passes pas trois ans avant à trimer au travail quatre ans en tant que potes à boire des Spritz avant qu’un ange à la con te transperce avec une flèche, mais bon. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, s’ils avaient fait un bébé, le lendemain de sa naissance, le gosse posait pour Pampers et là, paf, tout s’arrête. La crise du Covid a dû user leur relation, lui ne quitte jamais son masque, deux ans qu’elle n’avait pas vu sa bouche, parfois elle entendait « passe-moi le sel », elle ne savait pas si c’est lui qui trouvait que la limande n’était pas assez relevée ou le fantôme de la maison qui faisait le mariole, elle en a eu assez.

Bref, leur histoire d’amour, on s’en tape, ce qui compte, c'est qu’il y a un célibataire de plus dans ce pays, et quel célibataire, Olivier Véran, c’est le top, s’il était une pizza, ce serait la royale avec supplément œuf, toute chaude. Olivier Véran a tout : il est sexy, quand il s’était fait vacciner, l’aiguille, se heurtant à son biceps tout dur, s’était pliée. Il avait fallu le piquer avec une foreuse de chantier pour arriver à franchir la barrière de ses muscles. C’est Martin Bouygues en personne qui l’avait vacciné.

Autre avantage : le Covid, c’est bientôt fini, il va avoir plein de temps, un Ministre de la santé hors épidémie, il visite trois Ehpad s’il y a alerte canicule, il appelle Line Renaud pour lui recommander de boire, ce à quoi elle répond : « bien sûr que je bois, je suis du nord », puis il raccroche, et basta.

Donc résumé, Olivier Véran est sexy et a du temps, si le virus ne reprend pas en septembre, il pourra faire l’amour 23h30/24, la dernière demi-heure il se douchera.

3ème point positif, il est neurologue, c’est-à-dire que si vous sortez avec lui et que vous dites des trucs bizarres comme : « moi, pour la victoire à Roland-Garros cette année, je vois Tsonga », il peut détecter qu’il y a un souci. Seul problème, s’il sort avec Guillermo Guiz, à cause de son débit, il est capable de diagnostiquer un début d’AVC alors que Guillermo est juste en train de répéter une chronique.

Enfin, dernier avantage que présente Véran, c’est un VIP, samedi il était au concert-test d’Indochine, il peut vous faire entrer partout, il pousse une porte, derrière il y a Macron et Brigitte en train de grailler des cacahouètes en pyjama. Parfois il s’ennuie, il appelle David Guetta, l’autre dans le ¼ d’heure déboule chez lui pour mixer pendant qu’il prend son bain, en criant « allez, on fait des clapotis là-dedans, mon Olive, tu la veux ta soirée mousse ou pas ? ».

Donc pour résumer, Véran a tout, il est sexe, il est dispo, il est rassurant et il peut offrir à l’élu de son cœur, cœur qui a droit à ses deux contrôles par un, une vie de rêve. En plus, comme c’est un médecin, on ne doit rien comprendre à son écriture, donc vous trouvez un post-it dans la cuisine, vous lisez : « je t’aime, bébé en sucre », en fait il a écrit « je te quitte, connasse », résultat, vous ne souffrez pas psychologiquement. Moi il m’est arrivé de tendre au pharmacien une ordonnance de mon médecin, le pharmacien a dit « je sais pas, ça doit être un dialecte oublié », et il a appelé la prod de "Rendez-vous en terre inconnue" pour voir avec Vianney si c’était pas un ressortissant du peuple Afar d’Éthiopie qui avait gratté le machin.

