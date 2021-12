Après toute cette attente, le moment arrive enfin ! Samedi à 14h, le nom du candidat des Républicains sera dévoilé. Tanguy nous fait un point sur les 5 aspirants à l'élection présidentielle …

Ah la la, mais quel suspense, on en peut plus. On est fébriles, comment va-t-on tenir jusqu'à samedi 14h, moment où enfin, après toute cette attente… Le nom du candidat des Républicains va être dévoilé. Voilà j'ai essayé de vous vendre le truc. Ah bah il faut mettre les formes, parce que sur le papier, c'est pas ouf.

Nos Avengers de la lose sont 5 : Xavier Bertrand, alias Nounours, il ressemble tellement à un Pokémon qu'on a envie de l'attraper. Valérie Pécresse, la Merkel de la Porte d'Auteuil, même au petit dej' elle bouffe de la choucroute. Michel Barnier, l'homme qui dort debout comme les poneys, le mercredi il porte des gosses sur son dos dans le jardin des Tuileries. Philippe Juvin, le médecin qui s'est lancé en pleine crise du Covid afin de se barrer de l'hôpital. Et Éric Ciotti, sorte de 2ème Zemmour, mais on sait que lui ne fera pas de clip de campagne devant ses livres, parce qu'il n'a pas de livres. Il s'est quand même abonné à "Astrapi" pour rattraper son retard. Bref, si ces 5 là se présentaient à un casting de film pour jouer un chef d'état, on leur dirait "non, par contre pour le rôle de l'assistant qui à un moment sert un verre d'eau au président, vous avez tout".

Mardi, les candidats ont participé à leur 4ème débat télévisé, les quatre soirées les plus ennuyeuses de l'histoire de France, parce qu'en réalité, ils sont d'accord sur tout, donc à part les départager sur le physique, comme à Miss France mais sans passage en slip, ça va être dur. Le débat mardi se déroulait sur France 2, avec Léa Salamé, qui a l'issue de l'émission, a déclaré "ah purée, j'ai super-bien dormi", et Laurent Guimier, remplaçant de Thomas Sotto, qui s'est fait zapper à cause de sa relation avec une proche de Castex, Castex dont on n'a plus de nouvelles, on sait qu'il a chopé le Covid il y a 10 jours, qu'il s'est isolé, depuis rien. Si ça se trouve il est mort et comme il a eu ses deux doses, pour ne pas enrayer la vaccination, ils l'ont empaillé le temps de lui trouver un sosie, ils cherchent quelqu'un qui a la même absence de charisme, mais c'est très rare.

Bref, Laurent Guimier, sa 1ère émission, c'était le débat LR, ça s'appelle un bizutage, ils n'ont pas pu lui passer le sexe au cirage parce qu'il y a plein d'enfants qui regardaient, bah oui, à un moment il faut bien essayer de les faire dormir, donc on l'a collé face à Michel Barnier, l'hypnotiseur, dès qu'il parle, on pionce. Sa femme, ça fait 40 ans qu'elle dort, techniquement c'est une fée dans un vieux conte de Disney.

Donc là, nos deux auditeurs de droite, M. Jean-Yves Martin de Clermont-Ferrand et Mme Jacqueline Sanchez de Dax, se disent "mais, par la nuque longue de Didier Barbelivien, comment la primaire va-t-elle se dérouler ?". Et bien c'est simple, déjà il faut être adhérent Les Républicains, pour ça, il y a 3 conditions :

1. Fréquenter la Baule au moins un week-end par an

2. Être abonné à la newsletter de Cyrillus

3. Savoir qui est Bruno Retailleau

Le vote est électronique, donc ne vous rendez pas dans le hall d'Europe 1, comme la droite est devenue virtuelle, ils votent virtuellement aussi, c'est bien pensé, ce vote se termine aujourd'hui à 14h. Là, on va savoir qui a recueilli le plus grand nombre de voix, Philippe Juvin a donc calé un suivi de patient à 14h02.

Demain commence le 2nd tour, qui s'arrêtera samedi à 14h, et là, enfin, on connaîtra le nom de celui ou celle qui ne passera pas le 1er tour en avril et achètera pour pleurer les Kleenex qu'Anne Hidalgo n'a pas encore achetés.

Ensuite le 11 décembre il y a aura un meeting à Paris, à la Porte de Versailles, où le candidat de droite sera intronisé, on lui remettra les mocassins à glands d'Edouard Balladur, un pull Burton sur les épaules, et Pénélope Fillon, qui sera en distanciel comme depuis toujours, lui fera réciter le commandement LR : le wokisme tu combattras, puis on demandera au candidat "c'est quoi le wokisme ?", il répondra "je sais même pas trop", enfin Carla Bruni viendra chanter "c'est quelqu'un qui m'a dit, hi hi, que tu vas te gaufrer", et le parti sera dissous, tandis qu'à l'extérieur, Eric Zemmour, qui est atteint du syndrome de la Tourette, fera des doigts en hurlant "connard Gilles Bouleau, dans ton cul Pécresse". Donc une belle soirée, pour tous ceux qui aiment le punk et les happenings un peu trash.

