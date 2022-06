Tanguy nous invite à valoriser des sports plus modestes que le foot gangréné par l'argent…

Il faut interdire le foot, parce qu'il y a trop de problèmes liés à ce sport. Voilà, désolé Nagui, je sais que vous adorez ça, récemment on a eu Noël Le Graët ici, vous étiez comme un fou, lui moins parce qu'il a l'enthousiasme discret, sur 1h30 il a juste souri de manière énigmatique, on aurait dit La Joconde. Je pense que s'il traine du côté du Louvre, ils vont le choper, le punaiser au mur comme un papillon. Non, et puis, le foot, on a fait le tour, c'est toujours pareil, du temps des romains il y avait un enjeu, ils faisaient une équipe de 11 mecs, ou 8 selon qui avait la typhoïde, et en face ils foutaient 4 lions, 3 ours bruns et 2 chanteuses de variété italienne.

Là, Mbappé on lui propose d'affronter qui ? Les joueurs de l'Angers SCO. C'est comme si en finale de The Voice on collait un chanteur de métal qui dépote 16 octaves face à Françoise Hardy en pleine pénurie de miel. Mais le foot, quel ennui, et puis les sponsors, ça a tout gâché, la ligue 1 Uber Eats, super glamour, Uber Eats ce sont ces gens précarisés sur un vieux scooter sans roue avec entre les jambes un sac isotherme pourri, les sushis là-dedans restent au frais 7 secondes, une fois j'en ai commandé, il faisait chaud dehors, à la livraison le saumon était cuit, le riz était chaud, ça m'a fait un tout petit petit pavé de saumon accompagné de son riz, le pavé de saumon de Lily-Rose Depp, celui qu'elle mange avec son père au resto, et qu'il lui dit "c'est bien parce qu'après si tu dors à la maison et que tu t'oublies dans le lit, ça va faire une petite crotte, parce qu'il faut voir ce qu'Amber a été capable de lâcher, c'était le Salon de l'Agriculture".

La Ligue 1 Uber Eats, à Bordeaux, il y a le stade Matmut, la Matmut, le truc le moins sexy du monde, avec Chevallier et Laspalès en train de crever. Ça s'appelle des contrats de naming, à Marseille, il y a l'Orange Vélodrome, n'y entrent que les gens oranges, à la mi-temps il y a Jean-Pierre Foucault qui vient montrer sa tête. Bientôt dans le spectacle, ce sera pareil, il y aura Morgane Point P Cadignan, entre deux sketchs elle refera la salle, en duo avec un comique portugais. Gérémy Credeville de demain, avec les maisons France Confort. Et Inter, on va y venir, parce que Macron veut supprimer la redevance, or il faut de la maille pour payer Laure Adler + le shit qu'elle réclame + ses shampoings colorants payés par la boite, d'ici un an, je vous le dis, ici c'est France Inter-marché, Nagui vous serez en train de poser une question équivalente à 27 feuillets A4 à Richard Gasquet, quand soudain Leïla vous dira "pardon, ok le micro marche, je vous coupe, pour vous signaler qu'à l'Intermarché de Douai le kilo de saucisses n'est pas à 4 euros, pas 3, mais 2 euros 30, attention, pendant un quart d'heure seulement, saucisse entre amis, saucisse pour la vie", et allez enchainer ensuite. Sur 1h30, on parlera pendant 40 minutes de la saucisse de porc, ok, ça clouera le bec à ceux qui pensent que les juifs sont omnipotents dans les médias, mais c'est tout.

Mais le foot, c'est gangrené par le fric, valorisons des sports plus modestes, le water-polo, 4 slips de bain une eau à 17 ça joue, ou plus simple, le water-polo naturiste, dans une eau à 9 pour que personne soit déconcentré par la vue de pénis de taille classique. Prenez les salaires, le PSG, salaire moyen mensuel 900 000 euros, c'est trop, je vous dis franchement, je vais encore passer pour un altermondialiste, tant pis, au-dessus de 850 000 par mois, il y a abus. 900 000 euros c'est le budget de 84 campagnes présidentielles de Jean Lassalle, sans compter le coût du buffet de la défaite, où 1000 veaux sont mangés vivants par des types finis à la gnole d'airelles. 900000 euros, moi les 30 000 que me donne France Inter chaque mois je suis déjà gêné, hier Sibyle Veil, patronne de Radio France, m'a demandé une rallonge pour s'acheter un petit haut Promod, j'ai refusé, je ne donne qu'aux pauvres qui ont des chiens parce que ça m'émeut, elle n'a pas de chien. J'ai cru mais c'est un stagiaire de 3ème qui est attaché à son bureau, c'est le duvet de moustache qui m'a trompé, on aurait dit un yorkshire. J'ai commencé à le caresser, c'était gênant.

