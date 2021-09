Selon Tanguy, Anne Hidalgo n’est pas une simple femme politique, c’est un gourou qui nous montre le chemin.

Il y a encore peu de temps, j’étais pas bien, j’étais stressé, je prenais des cachets pour dormir, des cachets pour me lever, des cachets pour me calmer, je prenais tellement de trucs que Keith Richards des Stones un jour m’a contacté sur Meetic Affinity. Je lui ai écrit « tu déconnes, Keith, parle à Nagui, c’est lui qui gère les stars du rock », il m’a répondu « Nagui, fuck off, it’s a fucking buveur de thé vert, you go to Taratata, dans la loge there is just a barre de céréales ». Je lui ai dit « je te laisse, moi mon préféré dans le groupe de toute façon, c’était Charlie Watts parce qu’il savait se saper, lui, toi tu ressembles juste à Jack Sparrow s’il avait été recraché par une baleine nauséeuse, bye ».

Oui, pendant longtemps, j’étais stressé, aussi tendu que le uque d’une influenceuse au moment de son shooting string à Dubaï.

Normal, la vie à Paris, c’était l’enfer, du bruit, de la circulation, la haine partout, moi ma boulangère le matin, je lui disais pas bonjour, je lui disais va te faire foutre, elle me répondait « mange tes morts, fils de hyène », une fois où j’avais pas la monnaie, elle a tenté de m’abuser avec un pain au chocolat, j’ai été soulagé, d’ailleurs, qu’elle mette une seule barre.

Paris, c’était la jungle, j’ai un ami irakien qui m’appelait de Bagdad pendant la guerre, il me disait « on est mieux ici que chez vous, moi je suis peinard, je viens de croiser BHL au pressing, on a papoté à la cool ».

Paris, c’était atroce, à part 2-3 quartiers sympas comme Barbès où Apple a eu la bonne idée à un moment de vendre des iPhone dans la rue, 9 euros, j’en ai pris un, Apple c’est plus ce que c’était, il m’a pété dans l’oreille, pendant 4 jours j’ai eu la vie de Van Gogh, sans la syphilis puisque Daniel Morin n’a pas de MST.

Puis un jour, est arrivée Anne Hidalgo. Ah, Anne Hidalgo, mi amor, te quiero, ce petit bout de femme, quand on la voit, on a envie de chanter du Julien Clerc en faisant des cœurs avec les doigts.

