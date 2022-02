Tanguy est enfin de retour parmi nous après avoir eu la grippe. Et en cette période de pandémie où tout le monde contracte le Covid, il se sent vraiment ringard de ne toujours pas l'avoir eu …

Vous ne vous êtes sans doute aperçus de rien parce que je suis très discret, mais lundi, mardi et mercredi, je n'étais pas là. Oui, c'était ça, le truc qui manquait, Nagui, je suis sûr que vous vous êtes mis 10 fois la main dans le falzar en disant "non, j'ai bien mis mon slip, mais alors qu'est-ce qui cloche ?". Et oui, j'étais malade. Je vous raconte.

Lundi matin, je me lève, je vais pour faire mes 400 pompes, et là au bout de 380, je m'effondre, j'ai beau me dire "allez Pastu, va au bout, s'il y a une invasion de zombies ou le retour des communistes, tu seras content d'avoir de la force pour les éclater", je me sens épuisé. J'ai la gorge en feu, le nez qui coule, je respire comme Dark Vador quand il a zappé sa Ventoline, bref, comme tout homme qui a plus de 37.5, je me dis "je vais crever". Je rédige mon testament, je lègue ma collection de livres de la Pléiade à Amel Bent pour la vanne, et je me rends en pharmacie, persuadé que c'est le Covid, enfin, me dis-je, je suis le seul de l'équipe à ne pas l'avoir eu, Nagui avait même chopé le 1er variant, c'est ça les pionniers, si vous voyagez avec lui dans un pays où il y a le choléra, descendez de l'avion derrière Nagui. C'est une forme de bouclier. En club échangiste, pareil, s'il y a une seule personne avec une chtouille, elle ira faire frotti-frotta sur lui, et vous serez peinard à boire des verres avec Pierre Bonte en lui disant "j'aurais pas cru ça de vous".

Là, à la pharmacie, il y a une file d'attente, des femmes dignes soutiennent des hommes se tordant de douleur, puis c'est mon tour. La dame sort sa tige, phrase qu'on prononçait avant le Covid uniquement quand la soirée avait pris un tour inattendu, et me dit "narine gauche ou droite ?", je dis "la droite", tout en imaginant le dilemme des centristes qui refusent de choisir et se font défoncer le milieu du nez. Maintenant ils ont 3 trous, encore 15 et on peut golfer sur leur face. J'attends 15 minutes dans la pharmacie, certain d'être positif, je calcule déjà le nombre de jours d'ITT qu'il me faudrait pour rattraper Plus Belle la Vie, sachant que j'en suis au générique du 1er épisode, la réponse est 4700 jours, la durée de la dépression que va se taper Anne Hidalgo après le 1er tour, donc c'est impossible. Et là, la dame à la tige, je pense que le soir elle se déguise en licorne, me dit "c'est bon, vous êtes négatif". Je lui réponds "je ne suis pas venu pour parler de ma psychologie, d'autant que vous la connaissez vraiment, vous, ma vie, je veux dire, ce qui se cache sous les paillettes ?", puis je comprends que je suis négatif au Covid.

Je sors de la pharmacie, je me dis "mais alors, si ce n'est pas le Covid, à quoi est dû cet état général, je me sens comme Jean-Yves Le Drian à la sortie du 1er jour d'un stage de full contact". Et là, je pense cancer, fin de vie, foutu pour foutu je m'éclate, je me dis en traversant hors du passage piétons. J'appelle SOS Médecins, qui me répond qu'un médecin va venir chez moi dans un délai pouvant aller de 5 minutes à 3h, je me dit "c'est Chronopost qui doit livrer le docteur, il va sortir d'un carton et je devrais expliquer à ma femme que non, je n'ai pas commandé un mec", le type arrive, me fout un bâton sur la langue, sans le Magnum chocolat blanc parce qu'il a dû le manger avant ce radin, il me dit "on va prendre votre fièvre", puis ajoute "non, rhabillez-vous, on fait plus ça comme ça aujourd'hui", vexé moi je dis "je sais, mais bon, on a le droit de faire une pause, quand même". Et là le verdict tombe, j'ai une petite grippe, et le docteur me regarde consterné, parce qu'en pleine épidémie d'Omicron, il y a déjà des gens qui chopent le variant BA.2, le tout neuf, moi j'ai le virus de la France d'avant, j'attends l'appel d'Eric Zemmour.

