Ce matin, Tanguy nous fait part de son angoisse quant à la guerre en Ukraine et nous explique ce qu'est l'hiver nucléaire, un effet qui découle d'un bombardement atomique.

Je vous aime. Tous, sauf une personne. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien parce que demain on ne sera peut-être plus là. Déjà, en temps de paix, la vie est courte, plus ou moins selon si on fait ou non de la trottinette électrique à Paris, mais là, avec la guerre en Ukraine. Moi je vis chaque instant comme si c'était le dernier, une vie de punk, ce matin j'ai traversé hors des clous, au distributeur, j'ai pris le potage tomate, la dernière personne à avoir fait ça c'était en 2004 on n'a plus de nouvelles, là je pourrais lécher la barbe de Daniel Morin, énorme réserve à bêtes, Barbara Pompili l'a classée zone humide. Parce que la Russie, ce n'est pas un petit coin paisible avec 4 moutons en train de bouffer de l'herbe, c'est pas l'Ariège qui a envahi l'Ukraine, non, c'est une puissance nucléaire énorme, nous, quand on appuie sur un bouton, ça nous envoie au 6ème et Laurence Bloch, directrice d'Inter, nous dit "mais quel talent", je parle pour moi.

Mais Vladimir Poutine, il a beau ressembler à Michel Blanc quand il pionce, lui s'il appuie sur un bouton, il fait péter la moitié de l'Europe. Et l'Eurovision, s'il ne reste plus que l'Islande et le Portugal parce qu'ils sont plus éloignés géographiquement de la rampe de lancement, ça va être moins sympa, 12 points à 12, avec Cyril Féraud qui dit "voilà, il est 21h08, c'est fini, bonne nuit". D'après l'institut de recherche pour la paix de Stockholm, la Russie possède 6255 ogives nucléaires, pourquoi 6255 alors qu'avec 2 on peut ravager la moitié du continent, je ne sais pas, ils ont peut-être eu un lot, si ça se trouve, ils les ont achetés chez Lidl. Ils ont aussi pris des packs d'eau et des chips maxi format. Les États-Unis eux, en ont 5500, la Chine 350 et nous 290, dont la moitié sont dirigés vers les maisons des membres du groupe Tragédie, s'ils décident de se reformer ça part. 6255 ogives, et qui sont en train de chauffer, parce que Poutine dimanche a mis en état spécial d'alerte ses forces nucléaires, et nous à part lui envoyer en représailles Afida Turner engoncée dans un string léopard en train de brailler, on va pas pouvoir répliquer.

Même Bruno Le Maire, quand il a dit qu'on allait provoquer l'effondrement de l'économie russe, 4h plus tard est revenu sur ses propos, la queue entre les jambes tel Fifi le chihuahua qu'on a surpris à uriner sur le canapé But de mamie Jacqueline. Pourquoi? Parce que Dimitri Medvedev, le sbire de Poutine, lui a fait une réflexion sur Twitter, le réseau tout nul où d'habitude Booba clashe Vald et Orelsan, mais là ils nous font tellement peur que si Poutine tire la langue, Macron convoque un conseil de défense. C'est normal, 6255 ogives nucléaires, ils en ont plus que nous d'électeurs d'Anne Hidalgo.

Et hier, je lisais sur le site de Courrier International l'interview d'un militaire russe, le général Soloviov, qui disait, je cite, "la mallette nucléaire est décachetée", or quand on ouvre un bagage, c'est pour taper dedans, à Pattaya quand vous dézippez votre sac, c'est pour prendre ce petit slip de bain et aller draguer sur la plage des locaux qui sont en 5ème C. Soloviov explique que l'état d'alerte spécial est l'avant-dernier stade du processus, au-dessus il y a le niveau d'alerte totale, là le bouton rouge est accessible, Poutine peut appuyer dessus, il a d'autres boutons, dont un jaune à paillettes qui déclenche une soirée licorne, mais là il est d'humeur plutôt à aller vers le rouge. Enfin, le général précise qu'en fait il y a trois personnes équipées de mallettes, ça ressemble à un défilé Hermès, le président, le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !