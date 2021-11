Il y a quelques jours, le journal "La Provence" publiait un article sur les koalas, décimés par la chlamydia. Tanguy nous explique...

Attention, je suis content d'être un humain, mais c'est quand même trop restrictif. Si je me mets à me lécher pour me faire ma toilette tel un chat, il y aura toujours quelqu'un pour me juger. Le gant de toilette, ce substitut moche de la langue, nous a coupés de notre corps. En plus après mes proches râleront au moment de vider ma caisse. Si je cours après une balle tel un cocker, on dira que je suis immature, alors que Nasser Al-Kelaïfi fait ça avec Lionel Messi, tout le monde trouve ça super, c'est du racisme anti-blanc. Si je cours vers Anne Hidalgo, tel un gros rat, elle est capable de me renier, en disant "ah non, je suis candidate à la présidence maintenant, cache-toi loulou, les gens ne doivent pas savoir que t'existes", ça fera la même chose qu'avec le 2nd fils de Claude François en 71. Non, ce qu'on peut faire en tant qu'humain, ce sont des trucs basiques comme héler un taxi, ça un lombric ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas de bras, c'est pour ça que ces cons-là sont toujours en train de marcher, sous la terre souvent parce qu'ils doivent chercher l'entrée du RER.

Alors qu'être un koala, ça, ça doit être formidable, le koala a une vie parfaite, la même chez nous qu'ont les gens plongés dans un état végétatif, comme les téléspectateurs de C8. Le koala c'est un punk, il n'a rien à foutre de rien, Bruno Le Maire et ses discours sur la croissance, il leur pisse à la raie, toute la journée le koala bouffe, des feuilles d'eucalyptus, qui pour les autres espèces sont un poison, ça fait comme les Anglais avec leur gastronomie. Mais le koala ne fait pas que manger, non, il boit aussi, pendant longtemps on en a douté parce que personne ne le voyait boire, ça fait comme quand ici on a Benoit Poelvoorde, on se dit "je comprends pas il a demandé un Nesquick mais a déjà fait la bise au porte-manteau et accroché son blouson sur le stagiaire", et en fait l'autre chez lui, s'est sifflé 80 Kanterbrau. Le koala, pareil, un jour on a réalisé qu'il léchait la surface des arbres pour s'hydrater, attention, ça n'est valable que pour les koalas, si vous voyez un homme lécher un arbre, il est possible que ce soit Christophe André qui tourne une vidéo sur la pleine conscience par le contact avec le lichen pour le site de France Inter.

Le koala sinon dort, de 18 à 20h par jour, notamment la journée, si un koala est éveillé en pleine journée, c'est qu'il a un problème, comme avec les employés des préfectures. Enfin le koala vit en Australie, c'est l'équivalent de Kylie Minogue, mais on le préfère à Kylie Minogue parce que lui ne chante pas depuis 30 ans du sous-disco un peu cheap. Bref, j'adore les koalas et j'étais dévasté hier en lisant un article de la Provence, le journal qu'on lit en criant aux cigales de fermer leur gueule parce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le contenu. Le titre : "les koalas sont décimés par la chlamydia". La chlamydia, c'est une MST, ces maladies qu'on attrape quand on est curé uniquement si on est sorti du cadre de sa fonction. Nous, humains, avons la chlamydia, Daniel Morin ce matin hurlait encore, je cite "j'ai la stouquette en feu", avant de se jeter sans slip sous la fontaine à eau de l'émission "Par Jupiter", partant du principe que des gens de gauche aiment à aider autrui.

