Ce matin, Tanguy nous fait un récap des chansons les plus écoutées pendant notre réveillon cette année. Conclusion : Tanguy ne passera plus ses 31 décembre en France...

J'ai pris connaissance du Top 10 des chansons les plus diffusées au réveillon, et donc je demande à être déchu de ma nationalité française. Ma valise est bouclée, j'ai fait 4 tests PCR, 3 antigéniques, j'ai les narines tellement dilatées qu'en 83 Michel Leeb aurait pu m'inclure dans un de ses sketchs. Jean-Baptiste Djebbari, qui porte le nom de ce que les gens disent quand ils ont vu un sketch des Bodin's et qu'ils sont enrhumés, le ministre des transports, a dit qu'il fallait manger très rapidement dans le train, je me suis entrainé, j'arrive à avaler un suédois, pas le mec, le sandwich, je suis pas Amanda Lear, en 27 secondes.

Je suis prêt, je quitte la France, comme avant moi Michel Polnareff, les cheveux de Michel Polnareff, Nabilla, Manuel Valls, Arielle Dombasle, dont l'enveloppe corporelle reste en France mais dont l'esprit est là-haut perdu parmi les étoiles à jamais, j'ai un ami psychiatre qui m'a dit, je cite "ça c'est impossible à ravoir". Oui, je te quitte, peuple infâme, car tu m'as déçu, à côté de toi même les Portugais sont des gens de goût. Deezer, la plateforme de streaming, a révélé hier quels titres tu as le plus écoutés entre 23h55 le 31 décembre et 0h15 le 1er janvier, n°1 il s'agit de la chanson "La kiffance" du rappeur marseillais Naps, chanson affligeante, j'ai mal à mon Bescherelle, je vous lis le refrain, "c'est la kiffance, la kiffance, que je dépense, gros joint devant la Défense". Donc incitation à la consommation de stupéfiant, je te foutrais tout ça en tôle, à la Défense, ce qui est logique, parce que c'est un immense espace vide avec des gratte-ciels, si tu te tapes contre la tour Total, c'est que tu es vraiment défoncé, normalement tu la vois.

Chanson n°2 sur Deezer, c'est "Pepas" de Farruko, un chanteur portoricain dont les clips sont truffés de filles qui convulsent des fesses. C'est stupéfiant, elles sont capables de bouger du cul sans que le reste du corps vienne avec, cette partie de leur corps est tellement indépendante que je pense qu'on lui a attribué un nom de pays. Il y a la Moldavie, la Pologne, le Libéria et le boule de Jocelyne.

Enfin titre n°3, c'est "Bande organisée" du collectif 13 Organisé, encore des marseillais, ces gens ont fait beaucoup de mal à la France, déjà Patrick Bosso à l'époque j'étais pas pour. Par contre, les paroles sont sympas, je cite "j'suis dans le game en claquettes survête, je fuck les folles qui parlent de moi sur l'net, nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port", après, nique tes morts, tout dépend de l'heure du décès, passé 3 jours, mon conseil est de plutôt tenter une relation de ce genre avec un vivant. Ou avec Jean-Yves Le Drian, qui est entre les deux.

Alors attention, ont aussi été diffusés des titres pour boomers, le français n'est pas qu'un jeune défoncé en survêt qui rêve de faire pilou-pilou aux cadavres et aux mamans. Deezer révèle qu'ont été jouées les chansons "J't'emmène au vent" de Louise Attaque, qui raconte un été en Bretagne. Mais aussi "Partenaire Particulier" de Partenaire Particulier, le groupe qui a inventé le copier-coller, avec Talk Talk, Duran Duran, Bibie s'était un peu foulée, parce qu'elle avait mis un E à la fin. Et enfin "J'irai où tu iras" de Goldman et Céline Dion, alors à titre personnel, moi si un jour Céline Dion me dit "j'irai où tu iras", pour peu qu'on soit à Etretat, je lui dit "ok" et je saute de la falaise. Ce sera ma contribution à la beauté du monde.

Ensuite Spotify a aussi révélé ses titres les plus écoutés lors du réveillon, il y a du Indochine, c'est ce groupe qui a fait un concert-test le 8 juillet de 4000 personnes, la conclusion avait été qu'il n'y avait pas eu plus de contamination qu'ailleurs, ce qui a abouti il y a 15 jours à l'instauration d'une jauge à 2000 personnes, à mon avis, Castex a fait un bac littéraire, parce qu'en calcul il est nul, au Balto quand il prend son café, s'il donne 50 euros à la patronne et qu'elle lui rend 2, il dit "merci, bonne journée", et il se barre.

