C'est les présidentielles dans trois dodos, Tanguy fait le point.

Certains disent que cette campagne électorale n'était pas passionnante, et bah… Ils ont raison. On s'est bien fait iech, comme disait Jean Piat. Alors je vais essayer de faire le tour des candidats, d'abord Emmanuel Macron, lui a une jambe dans le 19ème siècle (il adore les chasseurs) une jambe dans le 21ème (il kiffe les start-ups), donc si vous voulez lui tripoter le boule, il faut être resté bloqué au 20ème siècle, seuls Larusso et Michel Noir peuvent faire ça. Macron, il ne débat pas, ne parle pas avec les autres, Léa Salamé l'a invité sur la 2, il lui a mis un lapin de 33 kilos dans la tête, la pauvre s'est retrouvée avec Poutou et Zemmour, ça revient à s'inscrire à une Masterclass de cinéma avec Scorcese et de voir débarquer le chef op de "Qu'est-ce qu'on continue à faire au Bon Dieu alors oh la la c'est pas possible ça", le 7ème volet.

Macron, il flotte, au-dessous de nous, c'est une entité cosmique, je sais que les Bogdanov n'avaient pas de masques à leur taille, c'était les Rocco Siffredi du visage, mais s'ils avaient pu se protéger et ne pas choper le Covid, ils auraient été heureux de voir ça. Ensuite, je prends dans l'ordre des sondages, on a Marine Le Pen, la Bridget Jones de la droite de la droite, elle vit avec ses chats, dont un noir, qu'Eric Zemmour, en cas de victoire, a promis d'envoyer au Sénégal, avec tous les orques du marineland d'Antibes.

Bon, Marine Le Pen va bien, elle n'arrête pas de monter dans les sondages, elle n'a parlé ni d'immigration ni d'insécurité, elle a juste fait les marchés en tâtant des poireaux, donc elle a rassuré tout le monde. Dans les 30 jours suivants son élection, elle va foutre 200.000 étrangers hors de France, qui seront surpris, ils diront "on n'a même pas eu le temps de faire un pot-au-feu". Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon, Milènetchonne comme on l'appelle à Hollywood dans le milieu des effets spéciaux, il va bien. Mardi soir il a fait son dernier meeting de campagne, à Lille, prise de risque minimale, Lille, c'est connu des gens de spectacle, c'est là que le public est le plus chaud, vous avez à peine le temps de dire "hier, j'étais dans le salon, ma femme est arrivée", que les gens sont déjà en standing ovation. Et Mélenchon a ressorti son hologramme, si bien qu'en même temps il était en meeting dans 11 autres salles de France, s'il est élu, il pourra rester en slip à l'Élysée devant France 3 tandis que ses hologrammes iront bosser, à un moment ça sonnera, sur le pas de la porte il verra l'hologramme de Manuel Valls venu demander du taff, ça va être super. Mélenchon a fini son meeting par un avertissement, il a diffusé la Marseillaise et a dit "c'est l'hymne de la Révolution Française, révolution inachevée", ce qui veut dire qu'il va la finir, donc mon conseil à Dominique de Villepin, Apolline de Malherbe, Charlotte de Turckheim, Alad'2… Barrez-vous.

Alors après on a Éric Zemmour, il va bien, il s'est diabolisé à mort, c'est grâce à lui que Marine Le Pen à côté on dirait juste Catwoman qui aurait renoncé au cuir. Lui prévoit en 5 ans de renvoyer 1 million d'étrangers chez eux, au PSG il va rester M'Bappé, tout seul sur le terrain, ce qui fait qu'il pourra gagner quand même, mais contre Bordeaux. Il y a aussi Valérie Pécresse, elle va bien, malgré une campagne pas top, c'est quand même la moins bonne oratrice de l'histoire derrière Buster Keaton, qui faisait du muet. Alors dans le Lot, je vous le dis, il y a une dame de 87 ans, qui s'appelle Josette, ce qui prouve qu'elle a 87 ans, qui a sauté en parachute pour Valérie Pécresse. Elle a voulu faire un geste fort pour la soutenir, son moniteur lui a dit "ok mais si vous voulez coller à la campagne de Valérie Pécresse, il faut ne pas ouvrir le parachute", on est sans nouvelles de Josette.

