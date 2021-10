Zhao Wei, l’une des plus célèbres actrices chinoises, vient de disparaitre … d'internet! Tanguy nous explique…

Ce midi, je vais vous parler de la Chine, terre de contrastes aux accents millénaires selon Nouvelles Frontières, horreur totale, on préfère parler d’autre chose, comme du céleri, selon les organisations de défense des droits de l’homme, mon petit chez moi dans lequel je fais ce que je veux, na d’abord, selon Xi Jinping, le président local.

Xi Jinping, c’est un dur, on a moins envie de lui dire « tire sur mon doigt » que de faire un gros bisou à un chasseur quand on s’est déguisé en chevreuil. Mais bon, il représente un marché d’1,4 milliards de gens, donc quand il vient, on déroule le tapis rouge, et s’il en demande un bleu, on appelle Toto Soldes pour acheter de la moquette bleue au mètre et on met à bosser dessus les 12 derniers stagiaires de l’ENA avant dissolution. Et s’il en demande un jaune à pois vert, là on lui dit « gros, t’abuses », et il répond « pardon, j’aurais essayé, on a quand même le droit de se marrer ».

Actuellement, Xi Jinping et Joe Biden sont en froid, ils font plus de boudin que ton oncle qui est charcutier à Auxerre, des histoires de business, Biden, qui relance son économie depuis que tout le monde là-bas a eu ses 13 doses de vaccin, veut vendre des trucs aux gens, mais tout est fabriqué en Chine, les pop-it du gamin, le petit haut de la daronne et le dernier smartphone du père de famille, sur lequel il a installé Grindr pour essayer de choper des mecs à petits culs sur l’heure du dej’.

En échange, la Chine achète aux États-Unis 4-5 paquets de Frosties à foutre dans du lait, qu’ils produisent en intensif, là-bas ils ont des fermes de 70 000 vaches, rien que si on veut les sortir pour brouter, ça prend du lundi au jeudi, donc on ne les sort pas et toute leur vie elles restent sans bouger juste à sortir du lait, la même vie qu’Edouard Balladur le lait en plus, Balladur ne produit pas de lait, c’est pour ça que sa femme doit acheter les Kinder Pingui au lieu de les faire maison.

Bref, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine se creuse, et l’autre truc qui déplait à Biden, c’est que Xi Jinping, politiquement, opère un virage à gauche, c’est le seul au monde actuellement, nous c’est le contraire, je pense que même Anne Hidalgo à terme va demander qu’on renvoie les immigrés des 4 dernières générations chez eux et donc se barrer elle-même.

Oui, Xi Jinping là va être réélu, au départ il devait céder sa place, mais il a bidouillé la constitution, il a ajouté « à vie » derrière président, Daniel Morin a fait pareil avec son contrat à France Inter en 2005, du coup, à chaque fin de saison, c’est le seul qui n’a pas besoin de coucher pour rester, il a une vie morne, et il a 68 ans, pas Daniel, Xi. Or à cet âge-là vous commencez à compter les années qui restent, et à revenir à ce que vous êtes vraiment, c’est pour ça qu’à Pattaya il y a plein de vieux, un jour ils passent devant l’école Robert Desnos, se disent « moi aussi j’ai envie de jouer à chat, mais à chat pelé, tout nu », et donc ils le font, à l’étranger, où on peut acheter des enfants.

Au début ça fait bizarre, d’ailleurs, on dit à un ami « alors, j’ai pris du café, des filtres, du pain, le bouquin de Zemmour, du riz, ah, j’ai oublié de prendre un enfant ». Bah Xi Jinping c’est pareil, sauf qu’il n’est pas pédophile, il faut bien qu’il ait une qualité, il est marxiste, et là, après avoir développé le business sur 20 ans, il revient au marxisme. Donc tous les gugusses qui sont devenus milliardaires après avoir développé une appli sont muselés, l’an dernier, Jack Ma, LA star de la tech, avait disparu en octobre 2020, il faut dire qu’il critiquait le pouvoir chinois, il n’est réapparu qu’en janvier 21, portant un T-shirt « I love Xi Jinping », avec le visage de Mao Zedong tatoué sur l’omoplate, gauche, bien sûr.

