Emmanuel Macron, a refait copi-copain avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane. Comme quoi on peut faire découper un journaliste à la scie et rester un interlocuteur crédible. Tanguy nous explique ...

J'ai toujours adoré l'info et ceux qui la font. Quand j'étais jeune, mon couple préféré, c'était pas Elsa et Glenn Medeiros, c'était Paul Nahon et Bernard Benyamin d'"Envoyé Spécial". A Lana del Rey, j'ai toujours préféré son sosie âgé, Catherine Nay. Longtemps j'ai rêvé qu'Arlette Chabot monte sur scène pour aller la voir, elle maîtrise déjà une expression faciale, la tristesse, si elle en apprend 2-3 autres ça peut marcher.

Aujourd'hui encore, je regarde "Des Racines et des Ailes" pour Carole Gaessler, je me farcis des heures de reportages sur les cours d'eaux du Perche, on voit des poissons dont les yeux semblent dire "pitié, je préfère finir en tartare que rester ici", en ajoutant à l'attention de leur femelle, la poissonne "je te perdrai peut-être là-bas, je me perds si je reste là". Puis Carole Gaessler arrive, tout sourire, et tout prend sens.

J'aurais adoré moi-même être journaliste, un métier palpitant, journaliste justice, par exemple, on peut suivre le procès de Nicolas Sarkozy, puis un an plus tard, le procès de Nicolas Sarkozy et ensuite le procès de Nicolas Sarkozy. A force on finit par bien le connaître, pour peu qu'on ait un petit cul, on peut lui faire tourner la tête et prendre la place de Carla. Vous croyez que j'ai fait comment, moi, pour arriver à France Inter ? Trois ans de twerk devant la Maison de la Radio avant que la direction craque, j'en pouvais plus, il a fallu me remplacer quatre fois le coccyx.

Oui, j'aime les journalistes, surtout français, parce que la plupart sont vivants, Leïla Kaddour-Boudadi, notre loute, est vivante, on le sait parce qu'à midi elle hurle qu'à 13h il sera 13h, depuis elle est devenue une star en Suisse. Mais il y a aussi des journalistes qui meurent, le journaliste saoudien par exemple ne vit pas vieux, son existence est décomptée en année chien. Prenez Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné en 2018, à l'intérieur même du Consulat d'Arabie Saoudite, en Turquie, pays où on boit du thé en implantant des cheveux. Parfois il y a un cheveu qui tombe dans le thé et ça gâche tout. Khashoggi a été décapité, puis démembré, c'est la manière saoudienne d'exprimer son désaccord, c'est pourquoi là-bas les gens se disputent très peu. Jamal Khashoggi enquêtait sur l'utilisation par son pays d'armes chimiques, sujet sensible, mais S, le magazine de Sophie Davant, n'existait pas, sinon il aurait plutôt pris en charge la page des petits tops à porter pour l'été, il aurait eu moins de souci. Sophie Davant arrive trop tard, ce qui est logique.

Donc il y a eu enquête, les services de renseignement américains ont accusé le prince héritier, Mohammed ben Salmane, qu'on appelle MBS, on fait ça avec certains noms, le mien non parce que Tanguy Pastureau ça fait TP, il faut un bavoir. MBS au départ a dit "quoi ? moi ?", tout en câlinant une mouche, pour bien montrer qu'il ne lui ferait pas de mal. Puis, sous la pression, il a parlé d'agents saoudiens ayant agi seuls, sans doute un hobby, ils n'ont pas Center Parc donc ils se sont dit "pallions l'absence des toboggans aquatiques dans nos vies par le meurtre sauvage d'un journaliste".

Bon, en fait, spoiler, c'est lui le coupable, mais par pudeur sans doute, il a dit que c'était le travail de toute une équipe, il est prêt pour bosser dans le cinéma français. Entre temps Emmanuel Macron, EM, a refait copi-copain avec MBS, il aime fréquenter des tueurs, Macron c'est Christophe Hondelatte qui se serait dit "ras-le-bol de juste parler de lui, et si j'allais partager un kawa avec Dédé la tronço, le serial-killer de l'Orne" ? Alors je n'ai pas de souci avec ça, c'est la realpolitik, moi aussi si j'avais d'un côté des millions de dollars de contrats et la vie d'un journaliste, bon bah… ok, je choisirais le journaliste, parce que j'aurais peur de me faire engueuler par Nathalie Saint-Cricq. Donc on peut faire découper un journaliste à la scie et rester un interlocuteur crédible, autant dans le monde des bûcherons bigleus, ça a été bien reçu, autant chez les démocrates, moins.

