Vouloir le vagin d'une enfant de 12ans à 24ans, Tanguy se penche sur la question...

Le gros problème des organes sexuels, c’est l’entretien, on peut passer une vie entière à les laver, les épiler ou les customiser, je crois que Paul Pogba a le pubis teint en bleu. Mais aussi, et on en parle peu sur France Inter, on peut se les faire rajeunir, alors pas en y faisant un lifting, parce que si ça remonte trop, vous aurez le sexe au niveau du nombril, c’est gênant si vous portez un crop top. Mais il y a des techniques de chirurgie spécifiques aux organes sexuels, parfois c’est la surprise, un soir vous concluez avec Alain Duhamel, il tombe le fute en flanelle, et hop vous réalisez qu’il a le même oui-oui que Justin Bieber. Et hier je suis tombé sur un article de Midi Libre, intitulé « tollé autour de l’opération esthétique du vagin de Maeva Ghennam : Marlène Schiappa s’en mêle ». Je clique parce que 2 mots-clés suscitent mon attention : vagin, qui suggère qu’on va parler de sexe. Et Marlène Schiappa, qui suggère qu’on va se marrer.

Alors explication, la jeune Maeva est une instagrameuse, elle vit à Dubaï, qui est une réserve naturelle pour influenceuses, on peut leur lancer du pain mais elles préfèrent les sacs Chanel, et parfois, à la nuit tombée, il arrive qu’on entende leur cri, « merci pour vos messages, je vous kiffe de ouf ». Maeva a 24 ans, un corps à la Kardashian, qui a été designé par les plus grands, le Dr Martin à Neuilly-sur-Seine, assisté par les équipes des effets spéciaux des 17 Jurassic Park, et jeudi dernier, elle était à Paris.

Elle va voir son gynécologue, se filme sur Snapchat, et en live déclare « j’ai fait de la radiofréquence au niveau de mon vagin », attention, rien à voir avec la radio le media, sinon à raison d’une chronique par jour, moi j’aurais un sexe formidable. Les gens viendraient de partout pour le voir, à l’entrée de Radio France, on dirait à la foule, « c’est bon, Florence Foresti descend dans une minute », ils répondraient « on s’en fout, ce qu’on vient voir, c’est le pénis de Pastureau ».

Là, Maeva ajoute « j’ai aussi fait de la mésothérapie, et c’est trop bien, ça rajeunit le vagin », elle n’a que 24 ans, donc moi qui en ai 23 de plus, j’aurais tendance à lui dire « girl, comme dirait Pierre de Ronsard, tu es la rose à peine éclose », elle me répondrait « c’est qui ce boloss », et on se séparerait frustrés de n’avoir pas réussi à échanger. Et elle finit par dire « je trouve que c’est super important d’avoir un beau vagin, là j’ai vraiment un beau vagin, je n’ai pas les lèvres qui dépassent », phrase encore jamais prononcée par les frères Bogdanov.

Elle conclue en disant « c’est comme si j’avais 12 ans », et c’est là que ça pose problème, parce qu’à 12 ans, on est un enfant, sauf pour les juifs qui d’après leurs mères sont enfants jusqu’à l’âge de 56 ans. Ensuite à 62 ils entament leur adolescence, à 64 ils fument leur 1ère clope en cachette. Donc le vagin d’une fille de 12 ans ne devrait pas être le référentiel d’une adulte de 24, en regardant un poster des Kids United, moi jamais je me dis « je voudrais être gaulé exactement comme eux », non, je me dis « vivement qu’ils muent, ces petits cons, parce que ce qu’ils ont fait à Michel Fugain est dégueulasse ». Mais j’’ai conscience que la différence est que je suis un mec, il n'y a pas d’injonction à ce que j’ai un corps super, je peux moisir sur place, porter un T-shirt « Johnny dans nos cœurs pour toujours », avoir tellement de poils dans les oreilles que même sans oreiller, je serai à 20 cms de haut par rapport au matelas, on s’en tape.

Bref, après ce live depuis le cabinet du gynéco, il y eu des milliers de réactions, Maeva s’est excusée, elle a dit « vous me connaissez, vous m’aimez pour ça, moi quand je parle, je réfléchis pas », en fait elle a un système neuronal simplifié, il y a le cerveau, la bouche, et un tube qui les relient directement, quand sa mère l’invite à diner, elle lui dit « maman, elle est ratée ta blanquette, mais moins que ta couleur de cheveux, vieille radasse », elle est sans filtre.

