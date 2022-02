Selon une étude, les gens seraient plus attractifs masqués. En se focalisant sur les yeux, le cerveau comble les lacunes et exagère l'impact global. Tanguy nous explique et nous recommande donc de rester masqué pour plaire…

Je suis à la pointe en matière de numérique, j'ai une page Facebook, un Instagram, un compte Twitter, un compte TikTok, ce qui ne sert à rien puisque les gens, quel que soit le support, écrivent toujours la même chose : on t'aime. Alors bien sûr, tout cet amour est un peu lourd à porter, bonjour la charge mentale, j'en peux plus, parfois j'ai envie de dire "donnez-en à Anne Hidalgo", la pauvre. Seulement, il y a 2-3 jours, sous une de mes chroniques, un certain Jean-Seb a écrit, je cite "allez, on met bien les masques, bande de collabos", collabo, c'est l'insulte à la mode, on le dit plus maintenant qu'en 42, parce que c'est moins dangereux, en 42 traiter un collabo de collabo, ça signifiait qu'on finissait dans une cave avec le collabo et ses outils. En gros, les mêmes que chez le dentiste s'il avait pété un câble et n'arrivait plus à distinguer la bouche du reste du corps. Mais maintenant qu'on traite de collabo des gens de radio au physique flasque, le risque est nul, il faudrait qu'on embauche David Douillet, Gérard Larcher et Mokhtar, l'agent de sécurité de "Touche pas à mon Poste!", pour voir si les gens leur parleraient pareil.

Mais moi, Pastureau, avec mon physique de brindille, combien de fois m'a-t-on confondu avec Kate Moss, il fallait le voir Pete Doherty en 2006 me regarder le matin dans son lit, perplexe, en disant "who the fuck are you ?", c'est facile de me clasher. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire, une chronique ? Ouah, la menace, une chronique n'a aucun impact, je sais que certains humoristes pensent être subversifs, "je dénonce", ils se disent, mais ceux qui tiennent les rênes ne les connaissent même pas, Macron la seule comique qu'il connait c'est Marlène Schiappa. La chronique, c'est comme le sexe, ça dure 3 minutes, 5 quand c'est moi, et un quart d'heure plus tard la personne est passée à autre chose. C'est ce que j'ai répondu l'autre jour aux Bodin's quand ils m'ont dit "notre but, c'est vraiment de changer la filière agricole en profondeur", je leur ai dit "chacun sa place, le porc sa place c'est pas sur scène, c'est à la ferme, les tigres de Fort Boyard c'est dans la savane, Afida Turner c'est dans le néant".

Donc Jean-Seb a écrit sur ma page "on met bien les masques, bande de collabos", tout en majuscules pour appuyer son propos, parce que Jean-Seb est fier de lui, il doit être en slip derrière son PC mais se prend pour Jean Moulin. Et là j'ai réfléchi, mon front s'est plissé, j'étais devant un miroir, je me suis dit "il va être temps de te mettre au Botox, il fait comment Jacques Weber ?". Et je me suis dit "c'est vrai, le Covid est en bout de course, sur les plateaux télé il y a plus un médecin, hier Martin Blachier au feu rouge a fait mon pare-brise en me disant "une petite pièce pour manger", et nous on est là avec sur la gueule le calbut des Schtroumpfs. A RTL ils n'ont plus de masques, dans Planète Rap sur Sky non plus, même Francis Zegut n'en a pas, bon, il a des poils qui font office de masque, ils lui recouvrent intégralement le visage, c'est le seul à se prendre des amendes pour port de la burka alors qu'il est dehors à la cool en train de réparer sa bécane en T-shirt ACDC. Et nous, parce qu'on est le service public, on doit montrer l'exemple, sinon il y a Olivier Véran en personne qui nous attend à la sortie avec la 4ème dose et qui nous l'inocule, ce qui, contrairement à son paronyme, ne fait mal qu'au bras gauche. Voilà, une blague pour les littéraires un peu chauds, c'est une niche, mais il n'y a aucune raison que seule Blanche Gardin profite de ce public. Donc on est là avec nos masques, on galère, moi quand Daniel me fait des bisous de loin je les vois même plus, je me dis "v'là qu'il joue les hétéros, mon Dany", mais l'avantage, c'est que ça nous cache la moitié de la face.

