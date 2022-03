L'Arcom, qui régule le web, menace de bloquer les 5 sites X les plus fréquentés de France, Pornhub, Tukif, Xvideos, Xnxx et Xhamster pour avoir failli à leur obligation de contrôle des mineurs. Tanguy nous explique.

Si vous avez envie de vous masturber, c'est maintenant. Alors, pardon, ce début de chronique peut surprendre, d'habitude je pratique un humour fin, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop les blagues, et là je me vautre dans la lubricité la plus triviale, Nagui, vous vous dites "tiens, il a envie de viser plus loin que le public France Inter". Et vous vous dites aussi "purée, qu'est-ce que je l'aime ce mec", mais ça n'a rien à voir. Alors, quand je dis "pouvez vous masturber", ce n'est pas ici tout de suite bien sûr, le changement de direction annoncé à France Inter ne va pas entrainer une évolution des mœurs si importante, Adèle Van Reeth, certes spécialiste de philo et jeune, va pas débouler dans le studio en criant "savez-vous que Diogène sniffait de la colle et faisait l'amour à un trou de son tonneau, c'est un signe, allez hop, soirée grecque, j'appelle Nikos et le dealer de Philippe Bertrand".

Non, si vous vous masturbez, pitié, faites-le chez vous, c'est simple, il suffit de vous titiller en rêvassant à un scénario adapté, si vous êtes de gauche, imaginez Anne Hidalgo, nue à l'hôtel de ville, caressant "Vivre ensemble", son rat, vous arrivez, lui dites "oh tiens, que vois-je par terre, mais c'est les 12 points dans les sondages que vous avez perdu, madame, hmm, ils sont pour qui?", elle répond "mon désir d'union n'a jamais été si fort, viens", là-dessus Fabien Roussel arrive avec une faucille en criant "qui a été méchant que je lui lacère les fesses?", bref. Le souci étant qu'il faut avoir de l'imagination, et parfois on est fatigué, donc solution de facilité, on se rend sur un site porno. Le concept est basique, ce sont des vidéos, classées par mots-clés, duo, trio, plage, des gens font l'amour sur la plage, Berck-plage, des gens veulent faire l'amour sur la plage mais il fait trop froid donc à la place jouent au frisbee, végane, on voit une dame dire "non je peux pas te mordiller, tu es de la viande, file-moi une poire, vieux", il y en a pour tout le monde. Le problème avec cette offre, c'est que dans 90% des cas, l'image de la femme, c'est affligeant, elle n'existe que pour servir l'homme, des trucs qui n'existent plus dans la vie réelle, le type dit "fais-moi ceci", elle répond "mais bien sûr", moi tout à l'heure j'ai demandé à Florence Mendez de me faire un café, nos stagiaires de 3ème ont fini vendredi, bah elle m'a répondu "ouais ouais c'est ça", en me montrant le doigt du milieu, j'ai cru que c'était un jeu, j'ai dit "je sais pas, Jul quand il s'est trompé de lettre?".

Et surtout le problème avec le X, c'est l'accès aux mineurs, parce que moi qui suis vieux, j'ai connu l'époque où Yelle était une chanteuse et pas un pronom, on n'avait pas tout ça. Les garçons pour voir un corps de femme devaient acheter un journal de charme, à la maison de la presse ils étaient tout en haut, Grand Corps Malade, qui faisait 1m94, n'a lu que ça enfant, c'est incroyable qu'aujourd'hui il dise je t'aime à Camille Lellouche avec la bouche en cœur, déjà parce qu'on a plus envie de lui dire "tais-toi", mais aussi parce qu'il a été biberonné au porno. Quant aux filles, leur désir n'était même pas pris en compte, une fois par mois dans Podium il y avait un reportage sur Roch Voisine qui sciait des bûches dans sa cabane en forêt, la moitié des filles de ma classe ensuite se sont mariées soit avec des amish soit avec des ébénistes.

Mais là, en 2022, les ados, ces êtres suintants qui ressemblent à la créature d'Alien en moins belle, ont accès à tout le porno du monde, du coup ils sont encore plus suintants, vous en avez un à la maison, sa chambre affiche un taux d'humidité de 90%, le baromètre du couloir indique pluie alors qu'il fait 27 avec un soleil fou. Et ça leur fait du mal, parce que ce qu'ils voient n'est pas la réalité, rarement le soir on se retrouve à 12 à l'hôtel Ibis, avec 2 noirs musclés dans un coin de la pièce, tous avec la cagoule de Spiderman, et soudain une petite dame toque à la porte en disant "les loulous, c'est Cynthia, du magasin de primeurs, qui a envie de croquer la pomme avec bibi?". Non, le sexe, ça doit se faire à deux, avec des sentiments, dans le but de procréer, j'ai lu ça sur le site de Christine Boutin, enfilelacetteceinturedechasteteenfonte.fr.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !