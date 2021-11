En France, il est interdit de se faire enterrer avec son chien, heureusement, un député La République en Marche a fait une proposition de loi, Tanguy nous explique ...

Ce midi, les loulous, je vais vous parler de la mort, oui, la mort, cet évènement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, comme la circoncision ou le fait de regarder Salto parce qu'on a eu une offre d'essai.

La mort est un concept étrange, parfois on est là, tranquille, on achète une baguette, ou la nouvelle Porsche 911 si on est au PSG, quand soudain tac, un truc claque, et on tombe la tête la première sur le volant de la Porsche, ou sur la boulangère, ce qui est mieux, on peut avant de crever sentir le parfum des chouquettes sur sa nuque et murmurer "en fait je t'aime Josie", ce à quoi elle répond "c'est 2 euros 30", enfin, un bel échange humain. Alors ensuite il y a deux visions de la mort : soit vous pensez qu'après il n'y a rien, on vous fout dans la terre et de petits vers s'écrient "les enfants, ce soir on sort, au menu on a Jean-René Sanchez, dit Seita, il a clopé sur 37 ans donc c'est de la viande fumée". Soit vous pensez qu'après la mort, on se retrouve tous au paradis, deux anges viennent vous choper par les aisselles, vous avez beau crier que ça chatouille, ils vous posent sur un nuage et là c'est la fête, vous entendez "ça va, motherfucker", vous vous retournez, il y a 2Pac, Notorious BIG et Charles Pasqua qui s'enjaillent.

C'est pour ça que moi je ne parle pas aux gens de l'équipe ici, parce que je sais que là-haut on aura l'éternité pour discuter, en même temps si je croise David Bowie, je suis pas sûr que je me battrais pour parler à Daniel Morin. Et puis ça voudrait dire que Daniel Morin est mortel, ce que je ne crois pas, son look nous montre bien qu'il a traversé les époques, chez Celio on l'appelle Highlander.

Tout ça pour vous dire qu'on finit par mourir, et même à ce moment-là, on ne veut pas être seul, car personne n'est fait pour être seul, donc on a envie d'être enterré avec un proche, moi à ma mort je vous fous avec moi, Nagui, si on est que tous les deux, je gagnerai peut-être enfin le blind-test. Même si vous êtes encore vivant, j'ai donné de l'argent à la mafia tchétchène, ils vous choperont, vous crierez "mais enfin, aujourd'hui j'enregistre 80 "N'oubliez pas les paroles", 2 "Taratatas" et j'ai un projet de fiction, vous croyez vraiment que j'ai le temps de mourir ?" et ils vous colleront dans mon caveau. J'ai déjà l'idée de l'inscription, il y aura gravé "Tanguy Pastureau 1974 – 2075, j'ai battu Drucker" sur la pierre tombale.

Non, en fait, je plaisante, Nagui, je vous laisserai bien sûr, car vous n'êtes pas mon être vivant préféré, je préfère 1, les cèpes, parce qu'ils sont bons en omelette, eux. 2, Damien Thévenot de France 2 pour son hygiène bucco-dentaire, je pense que pour se laver les mains il n'utilise pas de gel, il frotte ses doigts sur ses dents, et hop, ils sont désinfectés. Enfin 3, les chiens, j'adore les chiens. Mais, seul souci, en France, il est interdit de se faire enterrer avec son chien, parce que ce serait ridicule, on aurait des tombes avec écrit "Martine et Youki", au pied de la pierre tombale, il y aurait des fleurs et un poulet en plastique qui fait pouet. Mais bon, on est déjà ridicule ici sur terre, il y a toujours quelqu'un en doudoune sans manche fan de Vincent Niclo pour nous rappeler que dans le grand escalier de la vie, on a raté la marche de la dignité.

