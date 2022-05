Tanguy a vu un article du Washington Post disant que selon une étude, regarder des vidéos de chats fait du bien au moral. Il nous explique.

Bon, les amis, la France est divisée : les trois-quarts du pays disent pain au chocolat, le dernier quart chocolatine. Viennoiserie qu’on met, selon les régions, dans un sac ou une poche. Sur la route, il y a les possesseurs de SUV, qui ont soit un micro-pénis soit une grande famille, et les autres. Niveau électoral, c’est divisé aussi, il y a 3 blocs, les fans de Macron, qui aiment le fric, les poils de torse et le centrisme, les identitaires, que Macron va tenter de calmer en nommant ministre des gens au blaze sentant le terroir, Julien Denormandie, Marisol Touraine, si en plus il arrive à convaincre Richard Berry, il aura la moitié de la région Centre-Val-de-Loire. Et la gauche, c’est-à-dire Mélenchon, qui a réussi à s’unir avec tous les autres partis, mais après la présidentielle, les mecs ont le même sens du timing que le fils d’Anne Hidalgo si à 20h01 un soir d’élection il lui disait "m’man, as-tu pensé à mon argent de poche ?".

La France, ça a toujours été un pays fracturé, marseillais contre parisiens, porteurs de doudounes sans manches contre gens habillés normalement. En fait, une chose nous réunit : l'amour des chats. Oui, les chats, ces êtres velus qui H24 dorment, mangent et se lèchent, en voilà des créatures à la vie accomplie. Quand je pense que Manuel Valls se bat pour un siège de député alors qu'il pourrait être roulé en boule à se laper le oui-oui, en plus il pourrait faire des vidéos avec ça sur les sites dédiés, je ne comprends pas. Il y a 15 millions de chats en France, 1,1 million rien qu'en Ile-de-France, pour seulement 700.000 chiens, pourquoi, parce que le chat, il peut attendre toute la journée à la maison, comme mamie depuis qu'il y a les émissions de Faustine Bollaert. En PACA, le chien gagne, 700.000, contre 500.000 chats, ils sont considérés comme une minorité, à la SPA ils sont obligés de ruser, ils présentent une fiche avec écrit "Rex", vous dites "je l'adopte", et là ils vous refilent un chat, ça fait la même chose avec le CV anonyme quand un raciste lit "Sciences-Po Bordeaux", il se dit "yes, ça sent le candidat à face de craie, il doit être tellement blanc que je suis sûr que ses trois prénoms c'est Léon", et le jour de l'embauche, c'est un noir qui se présente. L'employeur lui dit "vous êtes sûr vous êtes pas au moins un peu métis ?", il répond "si si, mon père est sénégalais, ma mère malienne", tandis que l'employeur se pend.

15 millions de chats, c'est énorme, et là où on voit qu'ils ne font pas leur job, c'est qu'il ne devrait plus y avoir une seule souris, quand les sénateurs, qui sont les prédateurs naturels de la salade de museau, déboulent à la cantine du Sénat, dans la minute il n'y a plus de salade de museau. Et ils ne sont que 348, s'il y avait 15 millions de sénateurs, il n'y aurait plus d'animaux, ni de nourriture, vous iriez à Carrefour City, ce serait vide, et la caissière vous dirait "ah non c'est pas l'effet de la guerre en Ukraine, c'est le groupe des sénateurs socialistes qui fait un apéro".

Alors pourquoi je vous parle des chats ? D'abord parce que je fais ce que je veux, mais petit 2, parce que j'ai vu un article du Washington Post disant que selon une étude, regarder des vidéos de chats fait du bien au moral, alors qu'à pelage semblable, regarder Laurent Delahousse annoncer de mauvaises nouvelles au JT nous plombe. Une chercheuse américaine, appelons-là Faudel parce que personne n'utilise plus ce nom, a questionné 7000 consommateurs de vidéos de chats sur internet, et ceux-ci avaient, au niveau de la banane, la bio de République Dominicaine de chez Naturalia. Ils sont plus heureux, moins stressés, et c'est immédiat, vous foutez Jean-Yves Le Drian devant une vidéo de chat, dans la minute il appelle Patrick Sébastien pour enregistrer à deux une nouvelle version du "Gambadou". Poutine, envoyez-lui des chats et des commodes par Amazon, mettez les chats sur les commodes, faites-les se péter la gueule, il éclate de rire et s'écrie "ah, je ne vois plus de nazis, je vois des chats".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !