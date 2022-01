Demain, Tanguy va se faire vacciner pour la troisième fois contre le Covid et même si il n'est pas complotiste, c'est la première fois qu'il y va en trainant les pieds…

D'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas complotiste. Je ne pense que pas que la Terre soit plate, il suffit de monter en haut d'un phare et de regarder l'horizon pour constater qu'elle est ronde et constituée à 95% de mouettes. L'assassinat de Kennedy, je n'ai pas de thèse, à part qu'il aurait dû opter pour une voiture avec un toit, son côté kéké à décapotable l'a mis dedans. S'il avait plu ce jour-là, il serait encore vivant, c'est un type qui était fait pour vivre dans le Nord-Finistère. Je ne pense pas que les juifs contrôlent le monde, on parle de gens qui à 55 ans sont encore sous le joug de leur mère, donc on se doute un peu qu'ils ne sont pas aptes à se partager la planète. Enfin, je pense que la princesse Diana n'a pas été tuée volontairement sous le pont de l'Alma mais que son chauffeur conduisait comme un manche, c'est lui qui a inventé le concept des Uber. Et prenez les vaccins, je n'en pense que du bien, j'ai tout fait, coqueluche, tétanos, hépatite A, hépatite B, la C il n'y a pas de vaccin, j'ai dit au médecin "pas grave, fais-moi les 23 autres + celles de l'alphabet cyrillique". J'ai toujours été pro-vaccin, grâce à Pasteur, parce qu'avec son vaccin contre la rage, il a évité à plein de gens de se baver dessus, il n'y a plus que les sénateurs qui font ça, parce qu'ils sont très vieux.

Donc quand sont arrivés les vaccins contre le Covid, j'étais content, je suis sorti de la piqure en chantant, comme un fakir qui viendrait d'obtenir son BTS. 1ère dose, nickel, juste, je ne pouvais plus bouger le bras gauche, mais j'en ai un 2ème, donc au spectacle, pour applaudir, avec ma main droite je me giflais la joue, malheureusement le spectacle était super, il y a eu 3 rappels, je me suis pété quatre dents. Les gens m'ont pris en photo et tagué Christophe André sur Instagram en écrivant "il y en a ici qui a grand besoin de la force tellurique et de l'énergie des arbres, parce que de toute évidence, il est pas serein". 2ème dose, j'ai cru que j'allais perdre mon bras, j'avais l'impression que Teddy Riner et Marine Le Pen, enfin des bonhommes, avaient tiré dessus. Et là, demain, je dois faire le booster, la dose de rappel, et c'est la 1ère fois que j'y vais en trainant des pieds, je n'ai pas peur, bien sûr, je n'ai peur de rien, à part de la mort et des chansons d'Hélène Ségara. Mais j'écoute les médecins, à la télé, et eux me font douter, ces fils de trou de la sécu.

Oui, parce qu'avant, c'était la belle unanimité, tous disaient "allez-y, vous allez voir, c'est génial", on avait tellement l'impression d'être dans un Disney que je m'attendais au centre de vaccination d'être piqué par Mickey. Heureusement mon médecin avait de grandes oreilles et une voix aiguë, donc ça m'a rappelé Mickey, j'étais rassuré, pour plus de réalisme, je lui ai demandé de garder juste sa culotte et ses gants, il a dit "ah bah enfin un patient un peu fun, allez gros loulou, viens voir derrière le rideau", bon, la suite m'appartient. Et là cette semaine, j'écoutais le professeur Caumes, pro-vaccin, comme quasi 100% des médecins, un type sérieux, il a toujours été très alarmiste, en 2020 après l'avoir écouté je n'ai pas ouvert la bouche pendant 17 jours de peur de chopper une gouttelette en suspension, mes dents ont moisi à cause du manque de lumière. Et là, Eric Caumes sur LCI a dit "clairement, ce n'est pas un bon vaccin, on est tous très déçu", tous, il parle des médecins, il ressent la même chose que nous quand on voit la photo du Big Mac en vitrine chez McDo et qu'ensuite on voit le Big Mac en vrai, tout mou qui sent la chaussette. Ensuite sur BFM face à Bourdin, il a dit la même chose, et chez Laurence Ferrari sur CNews, qui lui parle de la vaccination des enfants, ces êtres bruyants et chevelus qui rappellent Axl Rose des Guns'n'Roses mais sans le botox, Caumes dit "Omicron, pour les enfants, c'est un rhume, on ne va pas vacciner les enfants contre un rhume", alors moi je dirais si, parce que rien que pour éviter de les voir plein de morve avec le nez qui coule, ça vaut le coup.

