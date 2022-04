En mars dernier la vente des pâtes en France a augmenté soudainement. En cause : la guerre en Ukraine. Tanguy qui lui adore les pâtes nous explique...

Hier, je suis allé faire mes courses, en personne, je sais, le star-system, c'est plus ce que c'était. Là, je file au rayon des pâtes, et je me rends compte qu'il n'y a plus rien, alors que j'adore les pâtes, pour un plat de pâtes en 42 j'aurais vendu des juifs, alors que la plupart des gens l'ont fait sans rien attendre en retour, même pas un petit pain, c'était juste un hobby. 6 mois que j'attends une chronique de Daniel sur les pâtes, mais cet enfoiré, ce fils de brebis, se fait engraisser par le lobby du fromage, donc à 80% il parle de fromage. Sur sa page Wikipédia, il y a écrit "Daniel Morin, né en 48 à Cholet, est un humoriste fromager".

Oui, j'explique pour Mme Andrieu, qui comme beaucoup n'écoute "La Bande Originale" que de 12h10 à 12h15, Daniel Morin est la créature mi-homme mi-chaise en paille qui est à côté de vous, et son obsession, c'est le fromage. Il faut savoir que si on ne voit plus la fille de la Pub Saint-Morêt, Jocelyne, c'est parce qu'elle a épousé Daniel et que comme il est jaloux, tous les matins il l'enferme dans le réfrigérateur, de peur qu'elle parte avec le berger de la pub Lou Pérac. Il lui a mis une cloche à fromage sur la tête, c'est l'équivalent de la burqa dans le monde du fromage.

Niveau nourriture, chacun son truc, Dany c'est le fromage, moi les pâtes, Leïla mange liquide, Nagui c'est la langue de bœuf, la monogamie lui pèse donc c'est le moyen qu'il a trouvé pour avoir une autre langue que la sienne dans la bouche sans tromper personne, par contre les rognons ça irait trop loin, Morgane n'a pas le temps de manger, elle est occupée à écrire des vannes sur vous, et Gérémy ne vient qu'une fois la semaine donc on ne s'est pas assez attaché à lui pour s'intéresser à ce qu'il bouffe. Moi j'aime les pâtes, les farfalle, qui ont la forme d'un nœud papillon, les raviolis, qui ont la forme d'un oreiller, les tortiglioni, qui ressemblent au gars qui dort sur son oreiller, jeune fille, alors que la veille au soir, à 2g, clairement tu l'avais vu comme un rigatoni. J'adore la tagliatelle, la penne. Oui, je fais en sorte qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans les chroniques, comme dans Shrek, pour plaire aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et pour attirer aussi les grands-parents, vous avez vu, je parle de Daniel Morin.

Bref, j'étais à la supérette, plus de pâtes, je vais voir la caissière, elle me dit "ah vous êtes le monsieur de la radio", je réponds "oui", elle me dit "j'adore votre engagement", je comprends qu'elle me prend pour Guillaume Meurice, afin de nuire à sa carrière, je lui dis "oui, c'est moi, mais c'est une posture, en vrai j'adore le fric et je vote Marine", et là j'aborde le sujet des pâtes. Et elle me dit "oui, il y en plus, mais on sait pas pourquoi". Et moi, vous me connaissez, quand j'enquête, je lâche pas le morceau, je suis un peu le Sherlock Holmes de la nouille. Donc j'enquête, c'est-à-dire que je vais sur Google et que je tape "où sont les pâtes ?", je me dis "Patrick Juvet est mort trop tôt, il aurait pu faire un superbe partenariat avec Buitoni", et je tombe sur une page du site d'Europe 1. Europe 1 souvenez-vous, c'était une radio, qui continue à émettre mais les gens sont passés à des choses plus passionnantes, comme le macramé ou l'ennui. Et là, j'apprends qu'ils ont une émission qui s'appelle "la France bouge", et qui ne porte ni sur le twerk ni sur les séismes mais sur les initiatives locales.

"La France bouge" est animée par Elisabeth Assayag, Meetic Affinity chaque jour lui propose la fiche de Philippe Bertrand, qui chez nous fait la même chose, s'ils faisaient Mariés au 1er regard, le psy, Pascal, viendrait la voir et lui dirait "la science est formelle Elisabeth, un homme est compatible à 100% avec vous, il travaille à France Inter". Là elle dirait "ah bon, c'est Nagui ?", et il répondrait "non, malheureusement, il est à la Banque Postale, mais il est très gentil et connait la Drome aussi bien que le Pas de Calais, c'est Philou".

