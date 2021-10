Sur les chaines info, on est passé de 100% Covid à 100% Zemmour, Tanguy fait un point sur la sortie de la crise sanitaire...

Je ne sais pas où il est passé. Vous avez des nouvelles ? Bah du Covid-19. Et de ses associés, Florian Philippot, pas de nouvelles, là je pense qu’il attend l’épidémie de gastro pour rebondir, mais c’est moins impressionnant, c’est le même type de parcours que Manuel Valls quand il passe de 1er ministre à invité de TPMP. Francis Lalanne, pas de nouvelles, qu’est-ce qu’il peut faire de son temps libre, c’est-à-dire de son temps ? Et les docteurs qu’on voyait partout, Éric Caumes, Bruno Megabarne, ils ont arrêté la télé d’un coup, ils ont la même vie que Patrick Sébastien, lui le samedi se retrouve à commenter sur C8 les images de ses vieilles émissions, comme nous quand on regarde une ancienne sex-tape, sauf que sur ses images à lui, il y a Evelyne Leclercq.

Non hier, j’ai juste vu une interview de Karine Lacombe dans le Parisien, qui disait tout sourire qu’on était en train de sortir de la pandémie, pouf, hop, terminé, ah bon c’est tout ? On a passé le 1er confinement à faire du pain pour éviter d’aller à la boulangerie tellement on avait peur de crever, moi qui sais pas cuisiner, ça m’énervait, en faisant mon pain je l’insultais, je lui disais « bâtard », alors là ça rend moyen mais celle-là hier je l’ai faite chez Banette, j’ai eu une standing ovation. Deux croissants pour le prix de trois, ils m’ont fait, ah, je me suis fait avoir, flûte. Non mais pendant un an et demi, on ne s’est pas fait la bise, moi depuis j’ai pas repris, je sais plus faire, j’ai peur de ne plus avoir le rythme et par erreur de viser la bouche de la personne, s’il y a un quiproquo et que ça finit sur un mariage, j’aurais l’air bien, surtout que Daniel Morin se lève à 5h le matin. C’est tôt.

Et là, octobre 21 c’est fini, la vie reprend, moi je refais des spectacles, parfois il y a même des gens, le 1er truc que je leur dis, c’est « vous êtes sûrs ? ». C’est spécial, ils sont masqués, on entend les rires mais on ne voit pas les dents, ce qui parfois est mieux, je pense aux fois où on joue à la campagne. Non, le seul truc qui n’est pas comme avant, c’est qu’à la Bande Originale, on n’a pas récupéré le public, pourtant c’était sympa, avoir des gens qui riaient bénévolement. Notre public, ce sont les Grosses Têtes de RTL qui l’ont récupéré, dès qu’il y a une citation de Victor Hugo, ils crient tous leur nom pour participer, 6 ans à côtoyer Leïla Kaddour-Boudadi en studio, ça vous fait un petit niveau. Moi, je me suis fait valider un équivalent de master de lettres modernes.

