Hier Tanguy qui surfait sur le web pour savoir comment rester crédible avec un pull de Noël, est finalement tombé sur un article concernant une autre catastrophe; la fonte du glacier Thwaites. Ce glacier, situé en Antarctique, fait la taille de la Floride et il fond plus vite que prévu …

Je sais, c'est bientôt les fêtes, on a envie de rêver, de se faire du bien, de s'offrir les uns aux autres des objets à revendre dès le lendemain sur le Bon Coin, Noël, quoi. J'ai donc cherché un sujet de chronique feel good, avec des lutins, Mariah Carey et un chat, parce que le chat c'est un refuge, quand on va mal, il suffit de le caresser pour aller mieux. Moi je n'ai pas de chat, donc je caresse des gens, mais depuis ces histoires de consentement, c'est devenu compliqué, avant de tripoter il faut dialoguer, si du temps de Zorro on était parti là-dessus, Bernardo serait resté vierge, allez trouver, vous, à Reina de Los Angeles, une fille qui comprend la langue des signes. Et le porno c'était rudimentaire, le malheureux pouvait à la rigueur penser à Don Diego de la Vega tout nu avec juste son masque et fantasmer, mais ça n'occupait pas l'ensemble des soirées de l'année.

Notez que j'étais parti pour vous parler de Noël et que je viens de passer une minute à salir Zorro, c'est quand même fort. Allez foutu pour foutu, RIP l'ambiance conviviale, en fait, je vais vous parler d'écologie, vous savez, ce sujet qui devrait être en top de nos priorités mais dont aucun candidat à la présidentielle ne parle, Zemmour son truc c'est l'islam, Marine Le Pen l'immigration, Pécresse c'est battre Macron, Macron c'est battre Pécresse, et Mélenchon c'est la 6ème République, ça fait tellement de temps qu'il est là-dessus que s'il est élu, il mettra en place directement la 7ème. Ça fera comme ces parents bohèmes qui portent des chèches et vous disent "oui, notre fils, Enzo-Maximilien est tellement fort qu'il a sauté son CE1", et à qui vous pourriez juste répondre que le vôtre à Pokémon Epée il a battu Tarak.

En fait, je vous explique, hier je surfais sur le web, comme disent les ados, j'ai tapé sur Google "comment rester crédible avec un pull de Noël ?", Google a affiché 0 résultat, et là, je suis tombé sur un article concernant une autre catastrophe, la fonte du glacier Thwaites, ça s'écrit Thw, donc je ne sais pas si on prononce Thwaites ou Thhhewaites, mais on s'en fout parce qu'il va disparaitre, donc autant de ne pas apprendre son nom. Je fais ça avec les chanteurs, je ne prononce pas leur nom avant qu'ils aient 30 ans de carrière, pour être sûr, là par exemple je viens d'apprendre à dire Francis Cabrel, même si je vous cache pas que j'y crois pas trop, le côté rural un peu taiseux, qui a de la paille sur le col au lieu de l'avoir dans le pif comme les autres chanteurs, ça va.

Donc le glacier machin fond, très vite selon les scientifiques, ils pensaient que le processus se jouerait sur un siècle, en fait ça fond à vue d'œil, tel une glace à l'italienne qu'on aurait posé sur le bassin de PPDA au moment où il y a des filles qui passent. Or ce glacier, qui se situe en Antarctique, fait la taille de la Floride, l'état où vit le rappeur Booba, qui fait lui-même la taille de la Floride, quand il bande ses muscles il reste 10m2 en tout pour les autres habitants. Et il est appelé par les scientifiques le glacier de l'apocalypse, sobriquet peu rassurant, quand on ajoute "de l'apocalypse" à un nom, c'est mauvais signe, exemple, l'album de la maturité, ça signifie qu'un artiste a trouvé sa voie, l'album de l'apocalypse, ça signifie que Céline Dion a retrouvé la sienne.

Donc en gros, ce glacier s'effondre, or les spécialistes considèrent qu'il est une clé de voute, c'est-à-dire que si lui cède, tout vient avec, allez, image pour que vous compreniez, vous faites une pyramide humaine, en bas vous mettez Teddy Riner, bah là Riner est allé pisser et il s'est fait remplacer par Lorant Deutsch. Contre lequel je n'ai rien mais si j'avais été au collège avec lui, j'aurais plus copié sur lui en histoire qu'en sport. Là, c'est ce qui se passe, tout est en train de lâcher, on dirait mon visage le matin avant que je mette mes petites crèmes, mais tout le monde s'en tape, parce qu'il n'y a que les scientifiques qui trouvent ça rapide, nous, un glacier qui fond on va y consacrer un ¼ d'heure, dire "oh la la, c'est pénible, on dirait la sélection "Un certain regard" au Festival de Cannes" et se barrer. Sauf que les scientifiques ont tenu une conférence de presse lundi, pour expliquer que dans les 3 ans le glacier de l'apocalypse allait craquer, il fond, libérant 50 milliards de tonnes de glace par an, vous voyez la glace qu'il y a sous les merlans à la poissonnerie du Leclerc ? Bon bah c'est plus.

