Tanguy a lu la dernière publication du Lancet qui met en évidence l’éco-anxiété des jeunes…

« Jeune, c’est un état d’esprit, c’est dans la tête », est une phrase jamais prononcée par des jeunes. C’est une réplique de darons, comme « est-ce que la musique d’aujourd’hui on peut encore appeler ça de la musique ? » ou « aïe oh » le matin quand on sort du lit.

J’ai horreur du jeunisme, cette obsession de la société pour être toujours plus frais, à 60 ans on veut en faire 40, à 40, 30, à 25 ans des jeunes font de la chirurgie, parce qu’ils se comparent aux influenceurs sur Instagram, alors qu’il suffit de s’abonner au compte de Hugo Clément, il y a des photos de requin-marteaux victimes de la pêche illégale en train de crever, moi jamais j’ai envie de ressembler à ça.

En plus avec une tête pareille chez Bricorama ils pensent toujours que vous êtes en train de voler des outils. C’est incroyable, les requins, il y a le requin-marteau, le requin-scie, quand Damidot va se baigner, ils dansent autour d’elle en chantant « merci pour votre carrière », la nature est bien faite, je suis sûr qu’il y a un poisson qui fait visseuse. Vous jetez une armoire Ikéa en kit dans la mer, 30 minutes plus tard elle refait surface, montée.

Le jeunisme, c’est pathétique, vieillir c’est bien, parfois on se lève le matin, on se reconnait pas dans la glace, bah on a l’impression d’avoir couché avec un inconnu, c’est sexy. Un inconnu pénible, qui pour déconner fait exactement les mêmes gestes que nous, mais un inconnu. On a la peau qui se flétrit, moi pour le vaccin Covid-19, il a fallu 2 personnes, une qui écarte les plis, l’autre qui pique. La 1ère disait à la 2nde « lâche pas, j’y suis presque », ça faisait comme Moïse quand il a ouvert la mer en deux, c’est un homme qui a causé beaucoup de tort à la pratique du crawl.

Et à la plage, quoi de plus rigolo qu’un vieux nudiste, vous lui dites « monsieur, il y a un truc accroché sur vous que vous trainez dans le sable depuis 500 mètres », il répond « non non, ce sont mes testicules » bah on se marre.

Alors vous allez me dire « mais Tanguy, amour, pourquoi parles-tu des jeunes, toi qui à 19 ans fréquentait les salons de thé en rêvant des grandes figures centristes ? », j’ai jamais été jeune, en classe de CP la maitresse m’appelait dejà « M. Pastureau ». Et bien parce que j’ai lu une étude sur les jeunes, 10 000 participants, 16-25 ans, dans plein de pays, publiée par la revue scientifique Lancet, c’est comme Femme Actuelle mais sans les 10 looks préférés d’Ingrid Chauvin. Et cette étude montre que les jeunes souffrent d’éco-anxiété, la crise climatique les déprime, et même, 56% pensent que l’humanité est condamnée.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !