Christiane Taubira qui a des difficultés à rassembler les signatures nécessaires à sa candidature à la présidentielle a entrepris d'écrire personnellement aux maires de France afin d'obtenir leurs signatures. Tanguy qui a le cœur tendre nous encourage à la parrainer.

Ce métier de chroniqueur humoristique, finalement, est assez nul. On gagne bien mais c'est pas non plus la folie, je n'ai toujours pas ce F12 à St-Trop dont je rêvais, les fois où je veux voir Patrice Laffont jouer aux boules, je dois faire l'aller-retour depuis Paris dans la journée, ça fait cher la boule. Je sais, titre, arrêtez avec ça. Ensuite c'est répétitif, on se dit "super, je vais vivre la vie d'artiste, Daniel Morin va me trainer dans des clubs à filles, je vais sniffer les poils de sa barbe pour me défoncer aux miettes de pain de son casse-croute coincées dedans", finalement, Morin il est tout pépère, hier, c'est véridique, la pause café, on a même pris deux chocolats, quand le matin tu tournes au chocolat, c'est que tu as perdu tout espoir d'avoir à nouveau la forme un jour, les Ehpad sont remplis de seniors qui boivent du Nesquik en criant "pitié, que la mort vienne me chercher avant que ces salauds mettent encore Slam sur France 3".

Et puis le matin, on badge, et ça c'est vraiment qu'on a la vie de tout le monde, est-ce que Pete Doherty il badge? Non, il est occupé à vomir. Est-ce que Gilbert Montagné il badge? Oui, mais sur le cendrier à l'entrée de la boite, donc il reste dehors. Et puis, dernière chose pas terrible quand on est chroniqueur, c'est qu'on se prend des tas de commentaires sur le net, déjà moi je suis objetisé, ces commentaires sur mon corps "je te veux", "hmm, ces épaules", "j'aimerais être ta chronique pour que tu me tiennes", ça va. Et puis il y a la haine, parce que des gens vous écrivent pour dire qu'ils ne vous aiment pas, moi je n'aime pas la pizza à l'ananas, bah est-ce que vais devant Pizza Hut pour crier "franchement, je suis déçu"? Non.

Exemple, lundi, j'ai fait une chronique sur Valérie Pécresse, la dame dont le pupitre en meeting dégage plus de prestance qu'elle, du coup les fabricants de pupitres l'adorent. Dans le monde du pupitre, on l'appelle madame. Et bien il faut voir les commentaires que j'ai eu sur ma page Facebook, "oui, vous êtes un islamo-collabo-gaucho-Calogero", "oui, c'est faux, j'ai connu un être ayant moins de charisme que Valérie Pécresse, il s'agissait de Fifi, le hamster de ma nièce". D'autant que je pense sincèrement que le charisme en politique, aujourd'hui ce n'est plus le sujet, je rappelle que Macron a été élu il y a 5 ans alors qu'en meeting il couinait comme un petit porc qu'on vient de castrer. Un soir il a aperçu Justin Bridou au 1er rang du meeting qui lui disait "toi demain au plus tard t'es une saucisse sèche".

Le charisme, c'est une idée ancienne, qui en 2022 a du charisme? Anne Hidalgo, on a autant envie de la suivre qu'un exhibitionniste qui vous fait un clin d'œil avant de se cacher dans un fourré. Fabien Roussel, il est sympa, mais quand un copain le rejoint au resto, il lui file la clé de sa bagnole, pensant que c'est le voiturier. Macron, il ressemble à l'ex-leader d'un boys band vieillissant dont les autres membres se seraient donné la mort après avoir écouté leurs chansons. En vrai leader charismatique, il y a Mélenchon, lui a vraiment de l'épaisseur, on dirait une crème fouettée non-allégée, mais il trouve moyen de se saboter lui-même en ajoutant 10000 effets spéciaux, il diffuse même des odeurs dans la salle, il a réussi à avoir le même rendu olfactif que les Bodin's avec leurs bêtes mais tout seul.

Et puis prenez Christiane Taubira, ah là là, Cri-Cri, qu'est-ce qui s'est passé? Ici à Inter tout le monde parlait d'elle, avec la voix qui tremble, on la tenait notre Rosa Parks, les gens me disaient "elle va sauver la gauche", je répondais "la quoi?". C'est normal, elle parlait bien, 14 citations d'auteurs par phrase, un jour dans son hall d'immeuble elle a retrouvé François Busnel de la Grande Librairie, nu, offert, avec juste un livre lui cachant le sexe. Un format poche, malheureusement pour lui. Mais ensuite on a essayé de la faire parler des dossiers, aïe aïe aîe, il y a rien, c'est tellement vide que parfois Larusso passe derrière elle en disant "et bé, elle est longue, cette traversée du désert". A la Fondation Abbé Pierre, on lui avait parlé aide au logement, elle avait répondu "non mais en fait heu hein", en même temps elle était en train de se dire "qu'a dit Aimé Césaire sur le logement?".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !