Suite aux émeutes en Corse, le ministre de l'intérieur a déclaré : "nous serons prêt à aller jusqu'à l'autonomie". Mais, suite du propos : "après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie, il faut qu'on discute". Tanguy a des suspicions sur les motivations du gouvernement...

Emmanuel Macron est un caméléon sans queue, comme il n'a pas de valeurs fortes (personne ne sait ce qu'est le macronisme), il s'adapte et peut raconter n'importe quoi, c'est le Yseult blanc. Il a tout, je ne dis pas, il est beau, il fait de super-photos de lui en train de téléphoner à Poutine l'air très très concentré, sur la dernière, j'ai cru qu'il avait attrapé une gastro. Il a de l'énergie, si ça se trouve, ça va faire comme avec le lapin de Duracell, un jour Brigitte en voulant déchirer sa chemise (c'est un couple passionnel), va ouvrir son torse, et là, surprise, elle découvrira deux grosses piles.

Et puis Macron est populaire, il est à plus de 30% dans les sondages, à chaque fois qu'Anne Hidalgo a fait ce score, ensuite elle s'est réveillée et a dit à son mari "j'ai fait un rêve absurde". Mais il n'a pas d'idéologie forte, d'autres en ont, Nathalie Arthaud c'est prendre les Tesla des riches et leur filer à la place des rollers d'occase chinés sur le Bon Coin, Eric Zemmour c'est faire boire les étrangers pour leur dire à 2h du mat' "tu peux pas conduire dans cet état, en tant que capitaine de soirée, je te raccompagne, où? A la frontière. Laquelle? Algérienne?". Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces gens, ils sont très clairs, mais Macron, pfff, on sait pas. En 2017, il s'est fait élire sur sa fougue, on sortait de 5 ans de Hollande qui était mou comme un cactus trop irrigué, donc le 1er qui a levé les bras en hurlant "je serai un putain de président", on l'a pris. Et là, c'est joué depuis le début, il sait qu'il va se retrouver au 2nd tour soit contre Le Pen, qui débat comme le pape François fait l'amour, c'est-à-dire pas. Ou contre Mélenchon s'il créé la surprise, parce qu'il n'arrête pas de monter, c'est sa 3ème élection, il a 70 ans, les gens ont envie de lui faire plaisir, ça évitera de faire un pot de départ.

Donc Macron, son programme, il l'a bricolé sur un coin de table avec le stylo Tchoupi de Gabriel Attal, en piochant chez les autres. Il annonce la retraite à 65 ans comme Pécresse, Zemmour dit 64, Drucker 122, mais il n'est pas candidat. Il parle de conditionner le RSA a un minimum d'activité comme Dupont-Aignan, et de supprimer la redevance comme Le Pen, Zemmour, Pécresse, je suis contre, parce que tous les gens qui en commentaire sous mes chroniques écrivent "et tout ça avec nos impôts", smiley colère, que vont-ils devenir? L'audiovisuel public sera financé directement par l'État, il y aura de petites contreparties, Laurent Delahousse débutera son JT par un poème dédié à Macron, Noël sera avancé au 21 décembre, jour d'anniversaire de Macron, Stéphane Bern annoncera en direct sur France 3 que le Loto du Patrimoine financera les travaux de réfection du dressing des Macron, avec Brigitte qui dira "bah ouais les salauds, croyez qu'un tailleur Dior on le range sur une étagère qui branle entre 2 pulls Célio et 3 antimites", donc quelques aménagements, mais c'est tout. L'équipe de "Par Jupiter", composée de pro-Macron à 0%, sera pendue, bon.

Donc Macron, c'est beau, mais c'est vide, c'est une sorte d'artichaut, ce légume infernal où quand vous l'avez mangé, il en y a plus dans l'assiette qu'avant de l'avoir mangé. Et comme il ne sait pas lui-même où il en est idéologiquement, il promet en fonction de ce qui se passe, des émeutes en Corse? Si Macron est élu, a dit Darmanin le petit d'homme, on discutera autonomie, dès que quelqu'un met le boxon, on l'écoute, mon conseil à Manuel Valls, au lieu d'envoyer son CV par Whatsapp tous les jours à Macron, serait de brûler un SUV devant l'Élysée, torse nu, sous ecsta pour avoir les yeux dilatés, en hurlant "sous ce corps frêle de catalan se cache l'âme d'un guerrier tchétchène, je vas tout péter", là il sera entendu.

Alors je n'ai rien contre les Corses, personne n'a rien contre les Corses, c'est trop dangereux, d'autant que je me tâte pour cet été, la Corse, pas la Corse, il faut que je calcule la portée maximale des missiles russes, donc ça sera peut-être le sud du Chili. Mais ils vont se faire entuber ces cons-là, enfin ces gens très sympas, parce que personne ne rapporte l'intégralité des propos de Darmanin, qui est "nous serons prêt à aller jusqu'à l'autonomie", bon, ok. Mais, suite du propos, "après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie, il faut qu'on discute", or la phrase "il faut qu'on discute" n'est jamais un bon signe, si vous rentrez chez vous et que le conjoint, le tronche en biais, vous attend avec votre ordi ouvert sur l'historique des sites visités, YouPorn, XVideos, PornHub, voix de Gérard Darmon.com, et vous dit "il faut qu'on discute", vous savez que vous avez 7 secondes pour inventer un truc de hacker russe qui aurait pris le contrôle de votre wifi. Gardez la zappette de la domotique dans la poche arrière du jean, comme ça vous pouvez descendre et monter les volets en disant "tu vois, ils continuent, l'Ukraine ça leur a pas suffi, il faut qu'ils nous pourrissent la vie jusqu'à Pontoise".

