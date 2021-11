Après avoir lancé le Viagra il y a 20 ans, aujourd'hui le PDG de Pfizer, Albert Bourla, se retrouve multimilliardaire grâce aux profits rapportés par le vaccin. Tanguy fait le point ...

Ah, le Covid, ça commence à faire un bout de temps qu'on est ensemble lui et nous, on a un rapport presque intime, moi je l'appelle "mon petit loulou". Ou Coco. Ça va faire 2 ans, en fait, qu'on se fréquente, il y a 2 ans soit un pangolin à micro-pénis, en pleine crise de réalisme, a décidé de faire l'amour à une chauve-souris, soit un stagiaire de 3ème a mal fermé la porte du labo, et le truc s'est barré, on ne sait pas. L'OMS a essayé d'enquêter, ils sont allés en Chine, ils ont dit à Xi-Jinping bonjour, il a répondu "non", ils ont dit "on peut enquêter ?", il a répondu "non", pour déconner, ils ont dit "on joue au ni oui ni non ?", il a répondu "non", et avant même qu'ils aient le temps de lui dire "hé, t'as perdu, heu", l'autre les foutait dehors.

La Chine, c'est impossible d'y enquêter, il faut savoir qu'il y a un remake chinois de Derrick, ça a démarré il y a 22 ans, ils sont toujours à l'épisode 1. On voit le Derrick chinois qui dit "ah, j'arrive à rien, j'ai l'impression d'être la communauté internationale au moment de lutter contre le réchauffement climatique". Et donc 2 ans plus tard, le Covid reste là, c'est comme le R'n'B, on pensait qu'après Laam ça allait s'éteindre, mais non, il y a toujours une petite nana qui pue le groove et se dit "ce serait dommage que les gens le samedi soir fassent l'amour sans ma musique", et paf, elle remet le couvert. Parce que quand on n'a pas un physique qui suffit à stimuler la personne, une playlist, ça peut aider, Michel Barnier qui ressemble à un mocassin à glands, il ne peut conclure qu'avec l'intégralité de la discographie de Marvin Gaye. Alors que Laurent Delahousse, même s'il jette son slip sur René la Taupe, ça marche.

Mais revenons au Covid, hier je lisais un article sur Pfizer, alors eux ils sont bons. Il y a 20 ans, ils ont lancé le Viagra, qui a permis à des millions de mecs usés de retrouver la même vigueur que l'Etalon Noir le jour où on a changé son foin. Ça a été pour Pfizer une usine à cash, le principe est simple, on a le bas-ventre en berne, zou, on avale un Viagra, avec une choucroute si on est alsacien, on attend 20 minutes, pendant ce temps on regarde "Plus Belle la Vie", et là, d'un coup, l'effet se fait sentir, devant la conjointe interloquée qui se dit "bah dis donc Marseille, ça le motive, le René, on va peut-être déménager". Donc déjà, le Viagra, bien joué. Mais là, avec le vaccin anti-Covid, c'est le jackpot, les trois labos, Pfizer, BioNBTech et Moderna engrangeraient un profit de 57 000 euros par minute, même au Qatar, les gens ont dit "ah oui quand même". Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, se retrouve multimilliardaire, en-dessous du million il n'arrive plus à compter, une fois il a pleuré chez Auchan, il avait pris un paquet de 10 pains au lait, 3,90, il n'a pas réussi à payer. Il disait à la caissière "3 quoi, millions, milliards, trillions ?", elle répondait "non, 3", il ne peut plus manger de pain au lait. Il survit en se nourrissant d'ailes de jets privés à 5 millions à l'aéroport du Bourget.

