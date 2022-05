Tanguy qui trouve qu'il fait déjà bien trop chaud à Paris et qui voudrait déménager au frais n'a que très peu d'intérêt pour les préférences sexuelles du Président. Il préfèrerait qu'on se préoccupe plutôt du réchauffement climatique.

Le dôme de chaleur sur Paris, pour ceux qui n'y seraient pas, je déconseille, cette ville n'est plus qu'une atroce odeur d'aisselle mouillée, les gens qui sortent du métro on dirait "The Walking Dead", pas les survivants, les zombies. Dans les apparts il fait 35, j'arrive même plus à écouter Joy Division, ça cadre pas avec l'ambiance, je tourne au reggaeton, comme tous les gens de l'immeuble, j'ai une voisine de 92 ans qui a twerké contre ma porte d'entrée. Elle est incontinente donc je n'ai toujours pas réussi à ravoir le bois de la porte.

Avec cette chaleur en plus, je ne dors plus, à 6h30 du mat' je suis devant Télématin, j'ai déjà ma vie de senior, et ça doit être pour ne pas effrayer les vieux comme moi, mais lundi Valérie Maurice de la météo de Télématin disait "on a 2 mois d'avance sur les températures estivales, c'est formidable et la bonne nouvelle, c'est que ça va durer". Cette dame vit très bien le réchauffement, vous la foutez en Inde sous 50 degrés, elle vous dit "hé, c'est le kiff, là quand même" avec tout le monde dans la rue qui lui répond "mais ta gueule".

Bref, j'ai trop chaud, et je rêve de quitter Paris pour un coin plus frais, Trouville par exemple, c'est au bord de la mer, hier après-midi il y faisait 21 degrés, certes au lieu de -2 normalement en mai, m'enfin ça reste vivable. Mais je ne peux pas y aller puisque j'ai cette existence de star de la radio qui me retient ici, donc à défaut, je me suis connecté au site du journal Le Pays d'Auge, qui couvre l'actu de la région. J'ai donc lu 60 articles commençant par "ivre, virgule", puis la description de ce que la personne a fait, souvent c'est s'encastrer seule en pleine nuit soit dans un talus soit dans une vache, puis je me suis dit "l'actu du jour, c'est sympa, mais que s'est-il passé le reste de la semaine ?".

Et là je suis tombé sur un article intitulé "affaire Trogneux : un couple victime collatérale des rumeurs autour de Brigitte Macron". Brigitte Macron, tout le monde voit, c'est cette dame équipée d'un casque en cheveux qui là est plongée dans Emmanuel 2, la suite du 1, c'est un porno où on voit Manuel Valls dire à Macron "je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux". Or, depuis des mois, il y a des rumeurs à propos de Brigitte, colportées par une internaute se présentant comme journaliste indépendante, donc traduction "qui n'a pas sa carte de presse", ce qui fait de moi une star de la pop indépendante, puisque je n'ai pas de contrat avec Warner Music et que je chante sous ma douche. En me faisant pipi dessus parce que je suis vieux, je regarde Télématin, et que je suis écolo.

Donc la rumeur dit que Brigitte Macron serait en réalité un homme, grand classique, on a déjà fait le coup à Sheila, Amanda Lear et Gérard Larcher. En fait, Brigitte et son frère, Jean-Michel Trogneux, seraient la même personne, comme le frère on le voit pas, parce qu'il n'a jamais commis de meurtre de masse, donc Christophe Hondelatte n'a pas parlé de lui, des gens se disent "il n'existe pas, Jean-Mi est en fait Brigitte". Alors qu'il est juste non-médiatisé, dans ce cas on pourrait dire aussi que Joyce Jonathan en réalité c'est Faudel, parce que lui non plus on le voit plus, pour peu qu'un jour la petite danse en public sur "Ya Rayah" en faisant des youyous, ça va partir direct.

Le souci avec cette théorie, c'est que Brigitte Macron a eu 3 enfants, ce qui est compliqué quand on est un homme, moi, même sans avoir jamais pris la pilule, je suis pas tombé enceinte, une fois j'ai cru, j'avais le ventre tendu, mais en y réfléchissant, c'était à La Plagne au resto à la fin d'une soirée intitulée "la raclette-party du jeudi de Didier", Didier c'était le patron, il faisait fondre le fromage à la bougie, maintenant il suffit de le sortir du frigo, il fait 32, il fond tout seul.

