Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, je ne suis pas qu'une enveloppe corporelle qu'on a grande envie de timbrer, j'ai aussi une vie intérieure riche. Par exemple, vendredi dernier, j'ai parlé de David Bennett, cet américain à qui on a greffé un cœur de porc, ça a changé sa vie puisque depuis il trouve des truffes dans son jardin. Maintenant quand il fait des pâtes tout le monde vient. Et là on a appris qu'en 88, Bennett avait poignardé un homme dans le dos à 7 reprises, par jalousie dit la famille de la victime, ce qui est absurde, parce que lui aussi a un dos. Il fallait peut-être avoir la curiosité de se retourner pour le voir…

Bref, David Bennett en 88 était un salaud, et pour lui on sacrifie un cochon, qui au départ était prévu pour la soirée tapas de Manuel Valls, chaque samedi il invite Castex, emballe chaque tapa dans son CV, se met à hurler "prends-moi enfin", puis au moment où Castex retire son bas, en murmurant "avec Metoo ça devient risqué ce genre de sauterie", il hurle "ah non moi ce que je veux c'est un job". On tue un cochon, peut-être le petit-fils de l'acteur qui a joué dans "Babe", pour permettre à ce pauvre type de vivre, c'est écœurant. Mais les médecins de l'hôpital, eux, disent "tout hôpital a l'obligation morale de fournir les soins vitaux à tous les patients qui franchissent ses portes", alors, je ne suis pas d'accord. Moi je pense qu'il devrait y avoir une série de tests, on présenterait au patient un chaton, un sac, une baignoire et une croquette, si le patient donne au chat la croquette en le caressant, on le soigne. S'il donne au chat la croquette en le caressant et en disant "comme il est doux, ça me rappelle ma petite nièce", on le vire. S'il chante "Ne partez pas sans moi" de Céline Dion, on le vire. S'il fredonne du Miles Davis, on le garde. Si ses organes fredonnent du Miles Davis, on le soigne, aux urgences gastriques. Voilà, désillusion, David Bennett est un salaud, on aurait dû lui foutre dans le corps une saucisse sèche Justin Bridou et le lâcher dans un apéro entre potes.

Et hier je lisais un article sur l'éruption volcanique aux iles Tonga, Jean-Michel Blanquer a fait changer son billet, ce week-end il se rabat sur Punta Cuna. Il y a eu éruption sous-marine plus tsunami, dans le Figaro il est écrit, je cite "des vagues de 15 mètres de haut ont déferlé sur la capitale, dont les habitants ont fui vers les hauteurs, tandis que des roches tombaient du ciel", ça normalement c'est un pitch de film catastrophe, il y a un scientifique incarné par Pierce Brosnan qui déboule et dit "ah ça c'est le changement climatique, c'est qui qu'a jeté son verre dans la poubelle normale", il sauve une fille en criant "attention, ce n'est pas moi qui te rend un peu hot, bébé, t'as les pieds dans la lave", puis cette dernière l'épouse, comme elle n'a plus de pieds, pour la nuit de noces, Brosnan tente une vanne du genre "bon bah du coup je vais te faire prendre ton genou louloute", et là c'est la fin. Je sais, je devrais travailler à Hollywood, mais je suis très attaché au service public, et si c'est pour tomber sur Gwyneth Paltrow qui fait son yoga sur la plage entourée de bougies à l'anus, merci. Si je veux me confronter à des odeurs, je vais au meeting de Mélenchon ou je demande à rencontrer Jean Lassalle. Ou les Bogdanoff mais dans 15 jours. Donc aux iles Tonga, il y a des morts, mais comme c'est loin, on s'en fout, si des roches tombaient du ciel sur Lyon, là on se dirait "c'est trop con, Pastureau devait y jouer le 28 janvier", c'est pour libérer Leïla en fin de chronique que je fais ça.

