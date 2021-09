1m90 pour 180 kilos, ce matin, Tanguy nous parle de l'homme le plus fort du monde…

J’ai toujours admiré les stars du sport, pas parce qu’ils font du sport, la plupart du temps ils sont en maillot avec des logos partout, donc si je veux voir de la pub, je mets "Koh Lanta". Non, pour leur mental. Si moi j’avais la même puissance vitale au moment où je fais mes chroniques, je serais le n°1 de l’humour, après je déchirerais ma feuille en hurlant « j’ai tout niqué », avant de faire 3 fois le tour du studio en courant, et lancer ma chemise à Guillaume Musso, qui déclarerait « hmm, en plus elle sent bon, décidément, vous avez tout, maître ». Un truc simple quoi.

Donc il faut le mental, mais aussi les capacités, moi j’ai fait 2 fois du tennis, dont 2 fois où j’avais oublié ma raquette, si je me retrouve face à Nadal, même avec un mental d’acier, à la 1ère balle il me transperce le corps. Après je ne dis pas qu’un trou en plus ça ne sert à rien, on respire mieux, on peut ranger son iPhone, en soirée hot on vous accueille en héros, le couteau suisse, on vous appelle, mais bref.

Et hier j’ai lu sur le site de France Info, l’histoire d’Iron Biby. Déjà quand quelqu’un met Iron devant son nom, on devine que ça rigole pas, Iron Man est très puissant, Iron Maiden, on n’est pas sur du folk susurré par une chtite dame en liquette de lin, quand moi j’étais au collège le gars qui avait un patch Iron Maiden sur sa veste en jean goutait à une tranquillité relative, alors que moi qui portait un T-shirt des Pet Shop Boys, j’ai pris cher dans la face, j’ai tellement connu de mains que j’aurais pu devenir voyante.

Donc là Iron Biby, on se dit ça doit être du lourd. Et en effet, Biby est l’homme le plus fort du monde, il fait 1m90 pour 180 kilos, et là même le docteur Cohen, le nutritionniste, n’oserait pas lui dire « mec, va falloir rééquilibrer les lipides dans le cadre de ton alimentation », étant donné qu’il fait 63 cms de tour de bras. C’est énorme, ça équivaut à avoir une tête d’Anne Sinclair qui sort du brushing sur chaque bras.

Iron Biby est burkinabé, il vit au Burkina Faso, pays situé au sud du Mali, parfois Amadou et Mariam se baladent, ils se retrouvent au Burkina Faso et là ils disent « mais où est passé notre chien-guide ? ». Burkina Faso qui littéralement signifie « pays des hommes intègres », d’ailleurs on n’y a jamais vu Patrick Balkany. On ne le sait pas, mais chaque nom de pays a une signification, Monaco, par exemple, signifie « pays des vieux trop bronzés qui ont du brozouf » et Belgique « pays des humoristes systématiquement débauchés par France Inter ».

Bref, samedi, Iron Biby était en Ecosse, pour la compétition mondiale de soulever de bûches, un truc d’écossais, les types lancent des troncs d’arbres, lèvent des bûches, là-bas il y a plus une forêt, vous lâchez 15 écossais dans le Center Parcs des Hauts de Bruyère en Sologne, le soir il reste juste une baignoire à bulles.

Les écossais sont la pire chose qui soit arrivée à la biodiversité, si vous trucidez tous les écossais, à part Sharleen Spiteri du groupe Texas qui est trop mimi, vous sauvez la planète. Alors attention, quand on dit bûches, on pense feu de cheminée, pas là, ce qu’ils appellent bûches, ce sont d’énormes troncs, en 2005, un lituanien, Zydrunas Savickas, en avait soulevé un de 228 kilos, il avait été découpé par un castor à qui on avait injecté du Red Bull couplé à de l’EPO et du sang d’Arnaud Ducret, la bestiole était à bloc.

Le record tenait depuis 2005, et samedi, Iron Biby l’a battu, en levant au-dessus de sa tête une bûche de 229 kilos, sans difficulté apparente, moi je lève une ramette de papier A4, je suis déjà là à traiter la mère de tout le monde, lui, il soulève sa bûche, la repose, pousse un petit cri de joie, et il retourne à ses activités, comme labourer le sol avec un doigt ou découper vivante une vache des highlands qui crie « toi tu vas te retrouver sur l’Instagram d’Hugo Clément ». Puis Biby a enfilé un T-shirt, en fait une tente Quechua 72 places, la spéciale famille de mormons, dans laquelle on a fait des trous pour les bras, T-shirt sur lequel était écrit sa devise « Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites ». Oui, le sportif a toujours un proverbe à la con que si vous vous l’appliquez, ça marche pas, comme « crois en tes rêves », tu parles, moi mon rêve à 16 ans c’était de me baigner dans une piscine de billets de banque avec Anne Nicole Smith, résultat elle est morte et ici à Inter je ne croise que des adeptes de la décroissance. Merci la vie.

