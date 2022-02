Le magazine Discovery vient de confirmer l'existence de l'élasmothère, appelé aussi "licorne sibérienne". Tanguy, ravi de cette découverte, nous encourage à vivre dans l'imaginaire...

Ah bon Dieu, que la vie est dure. 77 ans en moyenne, plus pour les femmes, à être globalement déçu par l'existence, entre CDD non renouvelés et nuits d'amour de 7 minutes.

Tout est glauque, la semaine on bosse, le samedi, on se dit "allez, je m'éclate, je sors", on va voir un concert, sans s'être informé avant de ce que fait ce Stromae dont tout le monde parle, et on sort de là brisé psychologiquement, ils font plus que des e-tickets parce que les tickets papier, les gens se taillaient les veines avec, et on se promet à l'avenir de ne plus réserver que des spectacles enfant. Oui, parce que les enfants, ils sont pas là à chouiner, quatre fois j'ai vu le spectacle de "La Pat' Patrouille", bah aussi bien Ruben que Marcus, qu'est-ce qu'ils font, ils avancent, ils ont quand même construit une tour de contrôle alors qu'ils n'ont pas de doigts, quelle leçon de résilience. Nous les gens qui n'ont pas de doigts, même pas ils mettent la table, il faut tout leur faire, moi je ne vais jamais aux WC publics de peur qu'un gars sans doigt me dise "pardon, j'ai un service à vous demander".

Alors, certes, vous allez me dire "les personnages de 'La Pat' Patrouille' n'existent pas", et alors, Patrick Balkany, vous l'avez déjà vu en vrai, je veux dire à part si vous faites du blanchiment des dents, ou d'argent, ou si vous êtes surveillant de prison? Non. Et puis c'est fini, cette distinction entre le réel et le virtuel, moi dans le metavers, Arlette Chabot me fait l'amour, et c'est Oui-Oui qui filme. Alors je ne dis pas que quand je retire le casque de réalité virtuelle je me sens pas sale, mais les créatures imaginaires font partie de nos vies, Harry Potter, il a fait plus de bien aux gens que François Baroin, à physique semblable. Et certains héros imaginaires vivent à travers des personnes réelles, Gérard Larcher, vous allez chez Dulux Valentine, vous le plongez dans la cuve de peinture verte, vous le sortez, c'est Shrek. Jean-Pierre Foucault, vous le sortez de la cuve marron, c'est un caucasien.

Tenez, prenez les licornes, moi j'adore les licornes, une pouliche avec une corne au milieu de la tête, imaginez le palmarès qu'elle ferait au PMU, "et bien, Sphinx d'or est en tête, ah non, attendez, il vient de se faire défoncer par l'arrière par la licorne, ainsi que Xavier Sanchez, son jockey, qui aurait crié "bah et moi alors, y'a pas de raison"". La licorne, ça fait rêver les gosses, et pas que, moi la moitié des pyjamas parties que je fais avec Daniel Morin, je viens en licorne, bah le succès que j'ai comparé à Daniel qui dit "non moi je viens tel quel, mon crin à moi est tout aussi doux".

Parce que les filles sont conditionnées dès le plus jeune âge à aimer les licornes, quand j'étais célibataire, il y a longtemps, sur Meetic en photo de profil, j'avais mis ma photo, en 6 mois, zéro message, la même frénésie que celle autour de la candidature d'Anne Hidalgo, puis j'ai eu l'idée de mettre une licorne, j'avais 20 messages par heure. Le souci, ok, c'est qu'au moment de la rencontre, je devais me coller une corne au milieu du front, j'avais une mèche de perceuse Bosch mais ça leur faisait peur, elles pensaient que j'étais un ouvrier, elles se disaient "il doit être au SMIC". Et surtout au resto, pour assurer ma couverture, je commandais du foin, mais allez trouver du foin chez Flunch, ah, ça, du taboulé il y en a, 4 saladiers, mais pas de foin.

On vit dans un monde de spécistes, où il ne fait pas bon être un cheval, à part 3 minutes à parader sur la chaine Equidia en cas de course à Longchamp, l'ascenseur social est bloqué pour les chevaux. Dire que les noirs se plaignent. Oui, en fonction des sondages d'Éric Zemmour, j'a juste la proportion de blagues racistes afin de me caler sur la population, actuellement il est en hausse.

