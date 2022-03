Comme la redevance risque d'être bientôt supprimée, aujourd'hui Tanguy va parler sexe. Et ça tombe bien, car on lui a récemment transféré en mail intitulé "l'homme d'aujourd'hui, pour la libération du plaisir masculin". Il nous fait part de ses découvertes...

Aujourd'hui je vais parler de sexe. Le sexe, vous vous souvenez? C'est ce truc qu'on faisait avant l'arrivée de Netflix, il y a trop d'épisodes à regarder donc on n'a plus le temps, pour rendre à nouveau le concept désirable, il faudrait que le conjoint fasse payer lui aussi l'accès à son corps, 5 euros le mois, 10 en illimité, avec partage familial si on habite en Belgique.

Oui, je vais parler de sexe, c'est la direction d'Inter qui me l'a demandé, j'ai vu Laurence Bloch, elle m'a dit "tu sais, petit, la redevance va être supprimée, c'est Macron qui va gérer en direct et lui, ce qu'il veut, c'est du cul". Je lui ai répondu "vous êtes sûre, on parle bien du même, pas de Jean-Yves Le Drian qui lui est très chaud, ces soirées crêpes en Bretagne où il se tortille dans le beurre en criant "qui c'est qui va me faire sauter de la poêle?". Elle m'a dit "non, il y a plus d'argent, l'Orchestre de Radio France, on va juste garder Jean-Michel qui joue du triangle, le jeu des 1000 euros passe à 0,5 centimes, et comme on n'a qu'une pub par heure, sans le fric de la redevance, on va devoir facturer le spot 4 millions, pour ça il faut exploser l'audience, or ce qui marche, c'est le cul".

Là, je me suis dit "Laurence Bloch a un certain âge, elle commence peut-être à divaguer, il y a moment où même Bloch débloque". J'envoie un SMS à Adèle Van Reeth, nouvelle directrice d'Inter, "bonjour Mme, que dois-je faire à l'antenne ?", elle me répond "comme aurait dit Sénèque, du cul". Là, je suis troublé, parce que j'y connais rien moi, Daniel m'a un peu raconté ses années de radio avec Stéphane Bern, mais c'est tout. Et là, ça tombe bien, je reçois un mail de Denis, qui est une personne qui travaille avec nous dans l'ombre, que l'auditeur ne connait pas, afin de respecter son anonymat et pour que ce soit inclusif, appelons le Denis Rosenstein-Diouf. Denis, pour le décrire, est un monsieur BCBG, chemise Café Coton, polo Ralph Lauren quand il fait plus de 25, on l'imagine à la Baule en train de tracer avec un bâton dans le sable les mots "pour la France avec Pécresse". Seulement, l'habit ne fait pas le moine, toute personne qui a un jour donné une pièce à cet homme qui erre en guenilles à Paris et qui s'est mis à crier "m'enfin je suis Michel Houellebecq" le sait, et derrière cette apparence d'aimable contribuable se cache un gros mutin.

Parce que le mail que m'a transféré Bernadette Rosenstein-Diouf (je tiens à ce que se soit inclusif et gender-fluid), c'est en fait un mail de Passage du désir, une boutique en ligne, mail intitulé "l'homme d'aujourd'hui, pour la libération du plaisir masculin", parce que Julie Abderhamane-N'Guyen, enfin Denis, travaillant à "La Bande Originale", est très sollicité. Par jour, il reçoit 200 mails de marques espérant être citées à l'antenne, qu'il ne me transfère jamais, mais cette fois, oui. Et alors, j'ai réalisé en lisant le mail que je ne connais rien au désir masculin, pour moi, le désir masculin, c'est regarder le récap d'une journée de sport sur l'Équipe TV. Et en fait, pas du tout, j'apprends qu'on vend, produit n°1, des cockrings, vous voyez les onion rings? Bah c'est la même chose sans oignons, c'est un anneau qu'on se met et qui retarde l'éjaculation, c'est très utilisé par les mecs qui bossent à la SNCF parce qu'ils restent dans la thématique de la boite.

Il y a aussi en vente des chapelets anaux, oui, puisque anal au masculin et au pluriel, on dit anaux, c'est pour ça, l'autre jour on a eu Jean-Jacques Annaud, bah je cherchais son frère. Alors deux tailles de chapelets, moyen ou gros, mon conseil, si c'est pour débuter, moyen, c'est comme chez Quick, pour tenir la grande frite, il faut minimum 2 ans de frite moyenne, sinon votre estomac vous laisse tomber, il se barre physiquement en criant "je vais me faire greffer sur Lily-Rose Depp, j'aurai pas ces problématiques". Sinon, produit n°5 de la liste, la gaine de masturbation, j'ai regardé l'image pendant 20 minutes, je n'ai pas compris le principe, mais la gaine a un slogan, je vous le lis, "la 2ème casa de Popaul".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !